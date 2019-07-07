loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

أحمد النواف بحث تطوير التعاون مع سفير نيبال


استقبل محافظ حولي الشيخ احمد النواف في مكتبه بديوان عام المحافظة سفير جمهورية نيبال الديموقراطية الاتحادية لدى الكويت دورجابراساد بهانداري.
ورحب المحافظ النواف بالسفير النيبالي وتبادل معه الأحاديث الودية ووجهات النظر في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تدفع في اتجاه تطوير التعاون المتبادل بين جمهورية النيبال والكويت.
من جانبه أكد السفير دورجابراساد بهانداري خلال استقباله قوة العلاقات بين جمهورية النيبال والكويت آملاً تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين ودفعه الى مجالات ارحب ورغبته في تطوير العلاقات الثنائية على مختلف الاصعدة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة