وطن النهار

استقبل محافظ حولي الشيخ احمد النواف في مكتبه بديوان عام المحافظة سفير جمهورية نيبال الديموقراطية الاتحادية لدى الكويت دورجابراساد بهانداري.

ورحب المحافظ النواف بالسفير النيبالي وتبادل معه الأحاديث الودية ووجهات النظر في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تدفع في اتجاه تطوير التعاون المتبادل بين جمهورية النيبال والكويت.

من جانبه أكد السفير دورجابراساد بهانداري خلال استقباله قوة العلاقات بين جمهورية النيبال والكويت آملاً تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين ودفعه الى مجالات ارحب ورغبته في تطوير العلاقات الثنائية على مختلف الاصعدة.

