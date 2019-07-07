وطن النهار

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بوجود تجمعات رملية بطريق الارتال وبعض المناطق المكشوفة مع عدم تواجد لوزارتي الداخلية والأشغال أن ما تم تداوله عارٍ عن الصحة حيث ان هناك انتشارا من الفرق والدوريات الأمنية التابعة للإدارة العامة للمرور وبالتعاون مع وزارة الأشغال العامة للعمل على إزالة هذه التجمعات الرملية وقد انتشرت الدوريات الأمنية على الطرق لتسهيل وتسيير الحركة المرورية ومساعدة مستخدمي الطريق العالقين بسبب التجمعات الرملية. وتوضح الإدارة أن الحركة المرورية على جميع الطرق المكشوفة وطريق الارتال تسير بحركة طبيعية وانسيابية بعد إزالة التجمعات الرملية. وتدعو الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني قائدي المركبات ومستخدمي الطرق توخي الحيطة والحذر نظراً لعدم استقرار الأحوال الجوية مؤكدة أن الأجهزة الأمنية قد استعدت لمواجهة أي طارئ، مشيرة إلى أن غرفة عمليات هاتف الطوارئ (112) مستعدة لتلقى أي بلاغات للتعامل معها.

