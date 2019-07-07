وطن النهار

استضافت جمعية المهندسين اللقاء التنويري لاتحاد الطلبة الكويتيين الدارسين في استراليا والذي عقد مساء الخميس الماضي بحضور ومشاركة سفير استراليا بالكويت جوناثان غلبريت والطلبة المقبولين في استراليا وأولياء أمورهم.

بدوره تقدم سفير استراليا بالكويت جوناثان غلبريت بالتهاني للطلبة المقبولين للدراسة في بلاده وأولياء أمورهم، وقدم شرحا عن تفاصيل الدراسة والحياة ومزايا المجتمع الاسترالي، مؤكدا استعداد السفارة لتسهيل امورهم حتى الوصول الى أماكن دراستهم.

وأعرب غالبرت عن الأمل في مزيد من تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال زيادة أعداد الطلبة المبتعثين للدراسة في استراليا، لافتا الى أن استراليا تستضيف نحو نص مليون طالب أجنبي يدرسون في كل الجامعات الاسترالية التي تتبوأ 7 منها تصنيفات عالمية متقدمة وأن المجتمع الاسترالي مجتمع آمن ومنفتح على التعرف على ثقافات جميع الشعوب.

من جانبه ألقى نائب رئيس اتحاد الطلبة الكويتيين الدارسين في استراليا عمار المزين كلمة أكد فيها استعداد الاتحاد لاستقبال الطلبة الجدد ورعايتهم، وقدم شرحا عن الأعمال التي يقوم بها الاتحاد للتخفيف عن الطلبة وخاصة في بداية حياتهم الدراسية في استراليا.

وقدم خريج استراليا د. عبدالعزيز الصراف عددا من النصائح والارشادات التي تهم الطلبة، كما تم عرض خدمات الالتيس من معهدين متخصصين في الكويت. وفي ختام اللقاء قام اتحاد الطلبة الدارسين في استراليا بتكريم جمعية المهندسين الكويتية والسفير الاسترالي في الكويت كما قاموا بالرد على استفسارات الحضور وتساؤلاتهم.

