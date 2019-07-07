وطن النهار

أقام مركز التعليم المستمر بالكلية الأسترالية في الكويت حفلة تكريم للطلاب الذين شاركوا في المخيم الأول لصغار المهندسين الذي نظمه المركز بالتعاون مع قسم الهندسة بالكلية في إطار الجهود المبذولة لمساعدة الشباب الكويتي في بلوغ غاياتهم. وقد أتاح المخيم الفرصة لطلاب القسم من عمر 14 سنة فأكثر للتعرف على مجال الهندسة في الكلية، وذلك على مدى عشرة أيام تعرف خلالها الطلاب على كيفية إجراء التجارب وعلى أهمية الجوانب الأمنية في أعمال المختبر. وتركزت التجارب على أربعة تخصصات هندسية تقدمها الكلية الأسترالية في الكويت وهي: الهندسة الكهربائية والميكانيكية والمدنية وهندسة البترول.

