loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

باسل الصباح: فقيد وطني أسهم في بناء الدولة


نعى وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح وزير الصحة الاسبق د. عبدالرحمن العوضي الذي توفي فجر يوم أمس السبت عن عمر يناهر الـ 83 عاما. وقال الدكتور الصباح في بيان صحافي: إن الكويت فقدت برحيل الدكتور العوضي - رحمه الله- رجلا من رجالات البلاد الوطنيين الذين أسهموا في بناء الدولة ولا سيما في القطاع الصحي، معرباً عن خالص التعازي والمواساة «لأسرته الكريمة وللأسرة الصحية ولكل محبي الفقيد الذي سجل تاريخا مليئا بالعطاء محليا وعربيا ودوليا» وترك بصمات عميقة في كثير من المجالات الصحية والإنسانية والاجتماعية والسياسية، مشيراً إلى ان الفقيد كان رجلا وطنيا مخلصا لوطنه ومعطاء «كرس حياته من أجل أبناء الوطن وقدم الكثير من الانجازات على مدى حياته».
ودعا الصباح المولى عز وجل ان يتغمد «فقيد الكويت الكبير» بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة