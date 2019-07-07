وطن النهار

نعى وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح وزير الصحة الاسبق د. عبدالرحمن العوضي الذي توفي فجر يوم أمس السبت عن عمر يناهر الـ 83 عاما. وقال الدكتور الصباح في بيان صحافي: إن الكويت فقدت برحيل الدكتور العوضي - رحمه الله- رجلا من رجالات البلاد الوطنيين الذين أسهموا في بناء الدولة ولا سيما في القطاع الصحي، معرباً عن خالص التعازي والمواساة «لأسرته الكريمة وللأسرة الصحية ولكل محبي الفقيد الذي سجل تاريخا مليئا بالعطاء محليا وعربيا ودوليا» وترك بصمات عميقة في كثير من المجالات الصحية والإنسانية والاجتماعية والسياسية، مشيراً إلى ان الفقيد كان رجلا وطنيا مخلصا لوطنه ومعطاء «كرس حياته من أجل أبناء الوطن وقدم الكثير من الانجازات على مدى حياته».

ودعا الصباح المولى عز وجل ان يتغمد «فقيد الكويت الكبير» بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

