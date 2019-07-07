وطن النهار

أشاد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الاحكام اللواء فراج الزعبي بالتعاون بين الوزارة وجمعية الهلال الأحمر في تقديم المساعدات لنزلاء المؤسسات الإصلاحية.

وأكد الزعبي في تصريح للواء الزعبي للصحافيين عقب زيارته والوفد المرافق له جمعية الهلال الأحمر في إطار التعاون بين الجانبين في مجال مساعدة نزلاء المؤسسات الإصلاحية وتقديم الخدمات لهم.

وأكد الزعبي حرص الكويت على تكريس احترام إنسانية نزلاء المؤسسات الإصلاحية بما يسهم في عودتهم للمجتمع والعيش فيه بأمن واستقرار مشيرا إلى أن إدارة المؤسسات الإصلاحية لا تألو جهدا لتحقيق أهدافها وتطلعاتها في إرشاد وإصلاح وتأهيل النزيل ليعود إلى المجتمع مواطنا صالحا، معرباً في هذا الإطار عن الشكر للجمعية على دورها المشرف في الخدمات الانسانية والاجتماعية التي تقوم بها داخل الكويت وخارجها.

من جانبه قال رئيس مجلس ادارة الجمعية د. هلال الساير في تصريح مماثل إن (الهلال الأحمر) تضطلع بأدوار اجتماعية مهمة داخل البلاد تعزز من دورها الإنساني والاجتماعي.

وأضاف الساير أن الجمعية أنشأت مكتبا خاصا ودائما بالتعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية لتوفير الخدمات الانسانية للنزلاء وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

