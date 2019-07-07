مرصد النهار

باحث مولع بالعلم والاطلاع والمعرفه، قاده شغفه بمجال علم الجينات والكروموسات الى التفرغ والبحث الدائم عن الخرائط الجينية وتواريخها وفحوصاتها، لامس ببحثه الدؤوب وجهده الصادق احداث وحقائق وواجه مغالطات استطاع بعمله الحديث دحضها، سار على الدرب حتى وصل وأصبح مرجعا للكثير فما يخص فحص DNA.

صادق الجعفر الحمراني، استشعر عظمة الخالق ودقة المخلوق وهو يغوص في أعماق الإنسان ويفك شفرة السلسلة الجينية ليكشف أهم الحقائق وأقوى المفاجآت، ويربط الشرق بالغرب بالنسب عندما أثبت أن عائلة اوستن الاميركية العريقة تجري في شرايينها الدماء العربية بعد ان أثبت العلم أن اوستن والجعفر الحمراني أبناء عمومة يلتقون بالجد ما بين الـ 24 ~ 25.

«النهار» أجرت حوارا مع الجعفر الحمراني، الذي فجر فيه مفاجآت من العيار الثقيل لتتغير فكرتنا ان «الديرة صغيرة» لتصبح فعلا «الدنيا صغيرة» بعد ان أجرى أحد الباحثين الاميركيين بحثا أوضح فيه ان عائلة اوستن التي تعتبر من أوائل مستوطني اميركا من اصول عربية وهذا ما أكدته نتائج التحليل الذي قام به الجعفر الحمراني وعائلة اوستن.

الجعفر، اكد ان العلم الحديث نسف الكثير من النظريات والاراء التي كانت سائدة حول تاريخ السلالات وسلسلة الانساب والعوائل وفتح المجال لتبيان التاريخ الصحيح والقرابات في شتى انحاء العالم، حيث التقى بأبناء عمومته الجدد في امريكا بعد بحث طويل عندما اكتشف مطابقة فحوصات DNA معهم.

وفيما يلي نص اللقاء:

كيف يفضل صادق الجعفر الحمراني تقديم نفسه للقراء؟

باحث في الحمض النووي والانساب يحب الاطلاع ومهتم بكل ما يتعلق بالحمض النووي والانساب مبتدئاً ببحث جذور عائلته الخاصة منذ أوائل الثمانينيات مهتم بالبحث والقراءة ومجاراة كل ما يستجد بهذا المجال الذي طرأ عليه التغيير الفعلي امامه منذ 6 اعوام وهو ما ألغى كل ظواهر النسابة وختم القبيلة.

بصمة عائلية

هل لنا بنبذة عن هذا العلم وبداية الاهتمام به؟

هذا العلم دقيق للغاية يحتار منه العقل وهو إعجاز إلهي عظيم، يرسم امامك تاريخ الانسان بشريط كروموسي داخل جسم الانسان بحيث يستطيع تحليل شفراته بمجرد فحص لأي خلية ويفضل اللعاب كونه يستمر لفترة اطول حتى يمكنها الوصول للمختبر، ويجب أن يكون الفحص من الذكر ليعطيك النتيجة مباشرة للتسلسل الأبوي.

وهو ما ذكر في القرآن الكريم، ولا يظهر تسلسل الآباء فى الخلية الأنثوية وهذا من حكمة الخالق جل شأنه، فهذا الفحص شفرة او بالأحرى بصمة عائلية خاصة، ويحدث بها طفرة كل كم جيل.

والعلم فند الكثير من نظريات خلق الانسان كدارون وغيره، وأثبت أن جميع البشر من ذرية رجل واحد وهو أبونا آدم عليه السلام.

ذكرت انك اجريت هذا الفحص كيف تم وماذا نتج عنه؟

هناك مختبر FTDNA وهو اكبر وأرقى المختبرات فى العالم موجود في هيوستن بولاية تكساس الاميركية مختص لكشف القرابات بين العوائل في العالم.

الحمض النووي

ما سر الانجذاب لهذا العلم والهدف من ذلك؟

الوصول للقرابات واكتشاف الجذور الفعلية لنا وهو ما تفرغت له لأصل أجدادي واكتشفت ان أصولنا الاولى ترجع فى القديم قبل حوالي ألف عام من اليمن ثم الحجاز «المدينة المنورة» ثم الهجرة إلى نجد وبعدها إلى الاحساء ثم الكويت، وهذا ينطبق على جميع العوائل أبناء العمومة القريبين إلى الجعفر الحمراني، وهذا ثبت علميا بنسبة 100% من خلال نتائج فحوصات الحمض النووي والالتقاء مع عوائل بتلك المناطق المذكورة وثبت فعلا بنفس الفترة الزمنية وكذالك تطابق فعلا مع الذى سمعته من كبار السن فى العائلة.

كيف كانت بداياتك؟

بحثي بداية كان نظرياً من خلال سؤال كبار السن وتدوين جميع المعلومات لكن قبل 6 سنوات كانت النقلة النوعية والخطوة غير المسبوقة بالنسبة لى وهي مجال البحث فى فحص الحمض النووي وهو ما فند الكثير من كلام النسابة وغير مجرى المعلومات، وقد طابق كلام إبن خلدون القائل بأن أصل القبائل أحلاف ولا يرجعون لجد واحد قديم، الا ان الأفخاذ هم أبناء عمومة من 600-700 سنة لكن القبيلة الممتدة جذورها الى 1800 سنة لا يمكن ان تكون من جد واحد فقط.

كيف يمكن لهم معرفة وتقدير الارتباط والقرابة وهناك ناس قد ماتوا وتلاشت علاقاتهم؟

هناك قاعدة علمية تم اكتشافها للتسلسل الجيني أن في كل جيلين الى 3 اجيال تحدث طفرة وأحيانا تحدث فى الجيل الواحد ومنها يعرف التقاؤك بالطرف الاخر مع احتمالية أكثر أو أقل جيل او جيلين وهو ما يعني جد او جدين وهو ما توافق مع الوثائق القديمة التى لدى الاجانب والتي ترجع لأجدادهم السابقين الوثائق تصل الى قبل 5 قرون وقد توافقت فعلا فحوصاتهم الجينية مع الزمن الذى عاش فيه أجدادهم وعلى ذالك تم إعتماد طريقة تقديرات الإلتقاء بين الفاحصين ونظرا لصعوبة معرفة أسماء الأجداد القدماء للبشر فقد تم تسميتهم برموز وأحرف ولم يتم وضع الإسم سوى لقمة الهرم وهو ابونا ادم عليه السلام، لقد كان الاكتشاف الذي يؤكد حقيقة ان مرجعية البشر كافة لرجل واحد سبب في اسلام الكثير من العلماء الملحدين.

التحاليل المبدئية

ما قراءات نتائج التحليل؟

التحليل المبدئي يوصلك للجد الخامس عشر ويؤكد لك بنسبة 99.99% قرابتك للشخص الآخر، ومن أراد التوسع في معرفة جذور اجداده السابقين إلى زمن أبعد هناك فحوصات أعمق بهذا الشأن، وحتى نكون على هذا القدر من الوعي والعلم والمعرفة والدراية يجب اجراء هذا التحليل من قبل الجميع، وعدم ظهور أقرباء لك فهذا يعني ان لا احد من اقربائك فى العالم قد اجرى التحليل.

وماذا عن نتائج التحاليل الدولية؟

المختبر المسؤول يعطي نسب دولية في اجراء التحليل وتبين ان السعودية قد حلت في مركز جيد ولديها وعي عن اهمية هذا التحليل حيث أن الوعي فى الكويت بهاذا الخصوص لم يصل الى المستوى الجيد الى الآن، وهناك عوائل كبيرة معروفة ممن لهم تفرعات كثيرة في دول الخليج العربي قد أجروا فحص الحمض النووي وتأكدت فعلا القرابة بينهم وأنهم يلتقون بجد مشترك بنسبة 100%.

ما مدى مصداقية هذا الفحص؟

هذا السؤال مهم وقد طرح كثيرا عند الحديث عن الفحص، فالكثير ممن ناقشتهم قد شككوا بالنتيجة ومدى الثقة فيها وهو ما مثل عراقيل امام نشر الوعي عنه، وقد اختبرت ذلك عندما اجريت الفحص باسم مستعار ودون معرفة احد من أقاربي وقد اظهرت النتيجة الالتقاء مع ابناء عمومتي فعليا.

هل من اكتشافات مثلت مفاجأة لكم؟

نعم، حيث ثبت بالحمض النووي أن العرب إلى ما قبل 5000 إلى 6000 سنة يلتقون جينيا مع شعوب اخرى من خارج الجزيرة العربية وفي السياق نفسه قد ثبت بفحوصات الحمض النووي أن العرب قبل 4000 سنة جذورهم من اليمن، ولهذا تسمى اليمن منذ القدم بأنها «أصل العرب»، أي أن جميع العرب يرجع أصولهم الى اليمن وهذه حقيقة مؤرخة منذ ما يقارب 4000 سنة.

وماذا بعد؟

وجدت صلة قرابة لي مع أشخاص اميركيين من عائلة اوستن العريقة بنسبة تأكيد تصل الى 93% وهى نسبة عالية وعندما استفسرت وتواصلت مع المختبر اوضحوا لي ان قرابتي بهم بحدود الجد 24 وبعد الكثير من الدراسات والبحث والتواصل واجراء الفحوصات الأعمق وتواجد وسيط باحث فى جذور عائلة أوستن وعمل فحوص للكثير ممن ينتهي اسمهم باوستن اتضح أن عائلة أوستن الذين هم من اوائل المتواجدين في اميركا منذ عام 1642م، ألتقى معهم بجد مشترك وبما أنه ثبتت صلتهم الجينية معي فهذا يعني أن أصولهم تنحدر من شبه الجزيرة العربية علما أن لدى أحد الباحثين الكبار بالسن من عائلة اوستن معلومة قديمة وهي أن أجدادهم كانوا متواجدين قديما فى المغرب وهاجروا الى إنجلترا من جهة ساحل البرتغال وذاك الزمان كانت البرتغال تابعة للأندلس وهذا يأكد أنهم كانوا متواجدين فى الأندلس ومن إنجلترا هاجروا الى المستعمرات الأولى فى امريكا الشمالية ومع قراءة تاريخ ما بعد سقوط الأندلس يمكن تفسير هجرة أجدادهم بداية من شبه الجزيرة العربية الى المغرب الى الاندلس ثم إنجلترا ومن ثم الى اميركا الشمالية، وعلى ضوء النتائج الأخيرة تم تحديد ورسم خريطة مراحل هجرتهم من قبل أحد الباحثين فى جذور عائلة أوستن وبحسب تقديرات المختبر وتحليل النتيجة لى ولهم من قبل المختصين إتضح أننا نلتقي بالأجداد ما بين «24-25» وعلى ذالك يتم تقدير زمن الإلتقاء حسب عمر الجيل، ولا زال البحث مستمر.

معرفة القرابات

ما آلية إجراء الفحص؟

آلية إجراء الفحص تبدأ بطلب يتم عن طريق الموقع الإلكتروني للمختبر بعدها يرسلون أدوات الفحص، ثم يتم أخذ احدى العينات ولتكن عن طريق مسحة من داخل الخد وبعدها ترسل بالبريد إلى المختبر.

هناك مخاوف ان عملاً مثل هذا الفحص يسبب الاشكالات، هل لنا توضيح اكثر؟

الفحص الذي قد يسبب الاشكالات عند البعض هو ما يخص فحص الأبوة او بالاحرى اثبات النسب وهو فحص خاص ومختلف تماما أما الفحص الخاص لمعرفة القرابات فهو فحص تاريخي يرجع بك للجذور ويربطك بأبناء عمومتك القريبين والبعيدين في شتى بقاع العالم ويعطيك درجة القرابة وعند الفحص عليك ان تكون صادق وصريح في وضع بياناتك للتواصل حتى يسهل لك التواصل مع من يظهرون أقربائك لك، والوعي حاليا يزداد بأهمية هذا الفحص والنسابة بدأوا يلجأون له لتقوية موقفهم وتصحيح معلوماتها.

