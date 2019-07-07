آراء

تشهد الدول العربية من آن لآخر موجات داخلية وخارجية لاضعاف الدولة العربية وحكم القانون حتى تبقى المجتمعات العربية تعيش في تخلف ورجعية، الا ان مجلس الأمة في جلسته الأخيرة، قدم اسوأ منظر لهذا الانقضاض لاسيما حينما تأتي تلك الموجة من قبل البرلمان والذي من المفترض ان يحمي مكتسبات الشعب القانونية والدستورية، الا اننا نراه يتآمر عليها لاضعافها تحقيقا لمصالح ومكاسب شعبية آنية على حساب المصالح العليا للدولة، وذلك ما حدث بالضبط عند مناقشة التعديلات الخاصة بمزاولة مهنة المحاماة والتي اقرت من قبل مجلس الأمة في جلسته الأخيرة، والتي تأتي ايضا ضمن صفقات قرب الانتخابات البرلمانية، وهكذا كانت ضحية تلك الصفقات السياسية، مهنة المحاماة والتي تعتبر احد ابرز المهن التي لابد من ان ينأى بها عن التكسب السياسي ضمان لحقوق المتخاصمين واطراف النزاع.

جاءت تلك التعديلات بصورة متناقضة، فمن جانب فتحت الباب على مصراعية لخريجي الشريعة لمزاولة مهنة المحاماة دون اختبار او حتى دورة تدريبية.. طيب موضوع الاختبار فاهمين ليش، بس شنو مشكلة الدورة التدريبية، على الأقل من باب «خد فكرة» ولكن حتى «خد فكرة» على ما يبدو في ظل التسيب القانوني ما يبونها، اما الجانب الآخر فالويل كل الويل لأعضاء هيئة التدريس من اساتذة الحقوق مزالة تلك المهنة، وهناك من ذكر الأسباب حيث التعارض مابين المحاضرات والجلسات، وعلاج تلك المشكلة لدى تسيب البعض تكون من خلال اللوائح الجامعية، كما ان هناك من ينوب عن المحامي من مكتبه في حضور بعض الجلسات في حال تعارضها مع اوقات المحاضرات، اما ان يحرم فذلك تعسف غير مقبول وغير مبرر، بل هو ايضا يتعارض مع طبيعة تدريس الحقوق وممارسته، فطلبة الحقوق الغالبية العظمى تتجه انظارهم للممارسة العملية للقانون، ولا ان يقف عند باب الحفظ والتنظير والتي تفضي الى عقول فارغة غير قادرة على الابداع والعطاء.

رفض تلك التعديلات، ورد القانون وقفة مهمة لانقاذ ما يمكن انقاذه فيما تبقى من دولة القانون.

