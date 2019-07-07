آراء

احتلت الكويت مرتبة متأخرة في المؤشر الثانوي للمتطلبات الاساسية لمؤشر مقياس الفساد.

حيث إن الكويت جاءت كذلك في المرتبة 95 عالميا في المؤشر الثانوي للابتكار والتطور حسب التقرير العالمي للتنافسية، ورغم أن الكويت لا تعاني مشكلة في التمويل لكنها تعجز عن تنفيذ المشاريع الحكومية بفعالية وطول الدورة المستندية احد ابرز الاسباب الكامنة وراء عدم تنفيذ الخطة الانمائية.

إن توفير الدعم السياسي والعملي لبرامج تبسيط الاجراءات في الجهات وتفعيل قانون المعاملات الالكترونية والعمل على تغيير الثقافة الادارية في أجهزة الدولة من المتطلبات المستقبلية لمعالجة طول الدورة المستندية.

كما أن ملامح المتطلبات المستقبلية لتحسين بيئة الاعمال في الكويت تعتمد على الإصلاح المؤسسي وإعادة هيكلة الجهات الحكومية وإلزامها باعتماد أنظمة الجودة الشاملة وتطوير البنى التحتية اضافة الى النظامين التعليمي والتدريبي.

كما انه يجب وضع استراتيجية لمحاربة المعوقات الإدارية تتضمن آليات فعالة لمعالجة بطء الإجراءات البيروقراطية والروتين المعقد في مسارات استخراج التراخيص التي تواجه المستثمرين في قطاع الأعمال.

ان الهدف من محاربة البيروقراطية يتمثل في تسريع عملية الاصلاح الاقتصادي في الكويت. فهناك ضرورة للسعي إلى صياغة السياسات الاقتصادية وتوجيه قرارات الاستثمار لتوفير منتدى للتواصل والتقييم بين مختلف المختصين (المسؤولين الحكوميين ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني) لتسهيل تطبيق برامج الإصلاح التي سوف ترفع من مستوى التنافسية الاقتصادية للكويت بين دول العالم.

ان الكويت تحكمها بيروقراطية سياسية وتجارية وإدارية وجمع غفير من أصحاب المناصب يخدمون البيروقراطيين على حساب المؤسسات الدستورية وصالح الشعب.

كما ان الكويت بما تملك من ارادة وقيادة سياسية تستطيع ان تكون في مقدمة الدول التي تنافس على سرعة ادارة الاعمال وذلك بالتخلص من بقايا البيروقراطية التي لا تخلو ادارة منها ما يسبب خللا اداريا شديدا يكون عاملا في بطء الاصلاحات الاقتصادية المأمولة.

حفظ الله الكويت وأميرها واهلها من كل مكروه.

