أول النهار

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مساء أمس الأول اتصالا هاتفيا من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية جرى خلاله استعراض العلاقات الاخوية والمتميزة بين البلدين الشقيقين وأهم القضايا على الساحتين الاقليمية والدولية، متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية.

وأعرب سموه للسيسي عن خالص شكره على هذا التواصل الأخوي المجسد لعمق العلاقات الوطيدة بين البلدين متمنيا له موفور الصحة والعافية.

من جانب آخر، بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى صاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود والدة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله صاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود والدة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولبلاده دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

وبعث سموه كذلك ببرقية تهنئة إلى الرئيس آرثر بيتر موثاريكا رئيس جمهورية ملاوي أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولبلاده دوام التقدم والازدهار.

كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

