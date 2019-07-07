أول النهار

القاهرة - «كونا»: قام رئيس مجلس الادارة المدير العام لـ«كونا» الشيخ مبارك الدعيج الخميس الماضي بزيارة الى مقر مكتب الوكالة في القاهرة للاطلاع على سير العمل وسبل النهوض به.

واكد الدعيج خلال لقائه العاملين في المكتب ضرورة النهوض بالرسالة الاعلامية لـ«كونا» لاسيما في ظل المستجدات والتطورات التي تشهدها المنطقة في الآونة الأخيرة، منوها بحرص القارئ العربي على متابعة نشرة «كونا» نظرا لما تتمتع به من مصداقية وحيادية والتزام بالرسالة الاعلامية وبما يدعم دور وكالات الانباء العربية في نقل الصورة الحقيقية للأحداث. واشار الى أهمية تطوير العمل بمكتب القاهرة بشكل متواصل وبما يتفق مع أهمية العاصمة المصرية كمركز اخباري كبير على جميع الأصعدة. وثمن الدعيج في هذا السياق قوة ومتانة ورسوخ العلاقات بين البلدين في المجالات كافة في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، منوها بالتعاون المثمر والتنسيق المستمر بين البلدين على امتداد عقود عدة في كل ما من شأنه دعم مسيرة السلام والأمن والاستقرار في ربوع المنطقة إضافة إلى خدمة مصالح شعبي البلدين.

وشدد الدعيج في الوقت ذاته على دور الاعلام في التقريب بين الشعوب وبث روح التسامح والتعايش المشترك معتبرا أن الاعلام في كل من الكويت ومصر من بين العوامل التي تزيد علاقات البلدين قوة ورسوخا. وثمن دور العاملين في مكتب القاهرة في اثراء نشرة «كونا» وذلك من خلال استخدام أحدث الوسائل المتطورة في مجال العمل الصحافي، مشيدا بالدور الذي ينتهجه المكتب في توثيق عرى العلاقات الاعلامية مع العديد من المؤسسات المعنية بالإعلام في مصر لاسيما الهيئة العامة للاستعلامات ووكالة أنباء الشرق الأوسط (أ. ش. أ).

يذكر ان«كونا» افتتحت مكتبا لها في القاهرة منذ ثمانينات القرن الماضي وذلك بعد سنوات قليلة من انشائها في عام 1976.

