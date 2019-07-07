الأولى

أشاد سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد بالجهود الدؤوبة والمقدرة التي بذلتها السلطتان التشريعية والتنفيذية ووزارة الشباب والهيئة العامة للرياضية التي توجت برفع الايقاف النهائي والدائم عن الرياضة الكويتية، واعرب سموه في رسالة شكر جوابية الى سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد عن تطلع سموه الى ان يسهم ذلك في استعادة الكويت مكانتها المعهودة والمتميزة في مجال الرياضة وان يشكل ذلك حافزا للرياضيين لتحقيق المزيد من البطولات الرياضية والاقليمية والدولية.

سائلاً سموه المولى تعالى ان يوفق الجميع لكل ما فيه خدمة الوطن العزيز ورفع رايته في مختلف المحافل الاقليمية والدولية ويحقق للوطن العزيز كل ما ينشده من نمو وازدهار.

وكان سمو أمير البلاد قد تلقى رسالة تهنئة من سمو ولي العهد بمناسبة رفع الإيقاف نهائيا عن الرياضة الكويتية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، هذا نصها: حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير البلاد المفدى.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، يسرني أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم وأبناء شعبنا الوفي أسمى التهاني وأزكى التبريكات بمناسبة رفع الإيقاف نهائيا عن الرياضة الكويتية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.

وبهذه المناسبة السارة على قلب كل كويتي يطيب لي أن أعرب لسموكم عن بالغ اعتزازنا بالجهود الدؤوبة والمتميزة التي تبذلونها سموكم الكريم لأجل تأكيد مكانة دولة الكويت في كافة المحافل الدولية داعيا الله سبحانه وتعالى أن يديم على سموكم موفور الصحة والعافية وأن يحفظ كويتنا الحبيبة واحة للخير والأمان ويهيئ لها المزيد من الرفعة والتقدم والازدهار وأن تظل رايتها عالية خفاقة بالعز والرفعة في ظلكم حفظكم الله وأبقاكم راعيا لمسيرتنا ونهضتنا وقائدا للعمل الإنساني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت اول من امس رفع الإيقاف الرياضي المفروض على الكويت منذ عام 2015 فورا وبشكل كلي استنادا إلى نجاح خريطة الطريق وتطبيقها بشكل كامل وكان آخرها انتخاب مجلس إدارة جديد للجنة الأولمبية الكويتية برئاسة الشيخ فهد ناصر الصباح.

كما تلقى سمو أمير البلاد برقية تهنئة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أعرب فيها عن خالص تهنئته وتهاني أعضاء مجلس الأمة بمناسبة رفع الإيقاف النهائي والدائم عن الرياضة الكويتية.

هذا وقد بعث سموه برسالة شكر جوابية لرئيس مجلس الأمة ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه رئيس المجلس واخوانه الأعضاء من تهان وتمنيات صادقة بهذه المناسبة السعيدة.

وكان الغانم عبر في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر عن خالص الشكر والتقدير لكل من عمل على تحقيق رفع الايقاف نهائيا عن الرياضة الكويتية وعلى رأسهم سمو أمير البلاد. وقال الغانم في تغريدته: ألف مبروك لكل كويتي وكويتية وللرياضيين بصفة خاصة رفع الإيقاف الرياضي عن الكويت نهائيا وألف شكر لكل من عمل على تحقيق هذا الهدف وعلى رأسهم سمو أمير البلاد.

بدوره، أشاد سمو الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء بقرار اللجنة الأولمبية الدولية برفع الإيقاف النهائي عن النشاط الرياضي الكويتي لتعود بذلك الكويت الى المحافل الأولمبية وتمكين الشباب الكويتي من المشاركة ورفع علم الكويت عاليا خفاقا في البطولات.

ونقل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عن المبارك تثمينه لدور سمو أمير البلاد في دعم الجهود الحكومية والنيابية وتوجيهاته السامية لطي هذا الملف وإغلاقه للأبد.

من ناحيته، أكد وزير التجارة وزير الخدمات خالد الروضان ان قرار اللجنة الأولمبية الدولية برفع الإيقاف الرياضي عن الكويت نهائياً، هو نتيجة طبيعية للخطوات الجادة والبناءة التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع مجلس الأمة في سبيل حل هذا الموضوع نهائياً واعادة الكويت الى خارطة الرياضة العالمية.

ولعب الروضان دورا كبيراً في حل مشكلة الايقاف فترة توليه وزارة الشباب ورئاسة مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة، وكانت له تحركات مشهودة في هذا الملف.

وقال الروضان: العمل الذي بذل في سبيل رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية كبير ولا تختصره الكلمات، تجاوزنا به كل العقبات التي تعترض طريق الرياضة الكويتية.

وتابع قائلاً: أبارك للكويت والشباب الرياضي صدور قرار اللجنة الأولمبية الدولية برفع الإيقاف الرياضي عن الكويت نهائياً، وهو نتيجة طبيعية للخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن وأولها إقرار قانون الرياضة. وأضاف: فرحة اليوم لن تقف عند رفع الإيقاف بل ستمتد إلى اليوم الذي تعود فيه الكويت إلى المقدمة كما كانت دائمًا.

من جهته، قال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري إن الإيقاف الرياضي تم رفعه بناء على قرار المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية والصادر صباح يوم الجمعة بعدما أوفت الكويت بجميع الالتزامات من خلال خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها بين جميع الأطراف والتي كللت بانتخاب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية ومن قبلها مجالس إدارت الأندية والاتحادات.

وذكر أن السلطتين التشريعية والتنفيذية لم تتوانيا لحظة في تنفيذ وترجمة النطق السامي لصاحب السمو والذي خاطب فيه الشباب الكويتي قائلا: أوعدكم بأني سأكون دائما الداعم والمساند.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد نهضة جديدة للرياضة الكويتية من خلال التعاون والتكاتف بين الجميع يدا بيد لخدمة الشباب الرياضي ودعم كل المنتخبات والأندية الرياضية.

على الصعيد النيابي أعرب عدد من النواب عن تطلعاتهم نحو توفير البيئة الملائمة لتطوير الرياضة الكويتية، بعد صدور قرار اللجنة الأولمبية الدولية برفع الإيقاف نهائيا عن الكويت، موضحين ان رفع الإيقاف تم بعد معركة صعبة نجحت فيها الكويت بفضل التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة.

وقال مقرر لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب احمد الفضل ان رفع الإيقاف تم بتفاهم وليس بإذعان وبوجود لجان مشكلة بالتراضي بين الطرفين كانت الأغلبية فيها تعود للطرف الكويتي.

وبين إن الكويت عبرت مرحلة مؤلمة امتدت 12 عاماً، وينبغي الان أن نتوجه جميعا إلى تطوير الرياضة.

بدوره، قال النائب صلاح خورشيد: بحمدالله وتوفيقه تم رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية، وبهذه المناسبة أتقدم بالتهنئة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد الأمين والى الشعب الكويتي والى كل من أسهم برفع العقوبات، ونسأل الله التوفيق والنجاح وأن تعود الرياضة الكويتية لسابق عهدها وتعتلي منصات التتويج من جديد.

ودعا النائب عبد الله الكندري إلى إيجاد قوانين وبيئة خاصة تدعم الرياضيين وتزيد الميزانيات المقررة لهم.

وقال النائب خالد الشطي ان المعركة كانت صعبة ولم تكن عادية، مذكراً بجلسة ديسمبر 2017 والطعن بدستوريتها، وأكد أن القانون الذي أقر في جلسة ديسمبر 2017 كان الخطوة الأولى لرفع الإيقاف،مبدياً أسفه لانه كان هناك من يقتات على استمرار الأزمة.

وأكد النائب أسامة الشاهين ضرورة الاستفادة من التجربة السابقة في أي قوانين يصدرها مجلس الأمة وخاصة في الشأن الرياضي اذ لابد أن تكون نابعة من أهل الاختصاص بعيدا عن التدخلات الخارجية. وشدد على ضرورة أن يكون هناك وعي رياضي فضلا عن التنافس الرياضي الشريف، وتفعيل الرياضة المدرسية واستحداث نواد رياضية للمتقاعدين في شتى المناطق.

وقال النائب راكان النصف ان رفع الايقاف لم يكن يحتاج سوى الى مخلصين من القطاع الرياضي وشرفاء من النواب، يضعون مصلحة الرياضيين نصب أعينهم بعيدا عن مصالحهم ومصالح من يحركهم؟ داعيا لمراجعة تغريدات النواب الذين قاطعوا جلسة إقرار القانون الذي مهد لرفع الإيقاف ومزايدتهم الرخيصة على الشعب.