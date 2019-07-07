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قبول جميع «البدون» المتقدمين لأداء الحج


أعلن وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة أنه تم قبول جميع المتقدمين لحملات الحج الميسر عبر الرابط الالكتروني الخاص بتسجيل فئة المقيمين بصورة غير قانونية.
واكد في تصريح صحافي امس أن الأوقاف خاطبت بيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف للمساهمة في تيسير رحلات الحج منخفض التكاليف الخاصة بالحجاج البدون. وقال الشعلة: إن آليات الدعم والمبالغ المخصصة لهم سيتم الإعلان عنها قريبا؟،موضحا ان إدارة شؤون الحج والعمرة بالوزارة تعمل على تسهيل إجراءات الراغبين بأداء الحج عبر حملات الحج المنخفض التكاليف وتوفير الدعم المالي لأبناء البدون.
وأضاف أن الأوقاف تحرص على تسهيل إجراءات الحج سواء للكويتيين أو المقيمين بصورة غير قانونية مبينا أنها استحدثت فكرة الحج الميسر للكويتيين هذا العام.


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