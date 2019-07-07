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عواصم - الوكالات: أعلنت ايران امس انها ستبدأ اعتبارا من اليوم برفع معدل تخصيب اليورانيوم الى 5% متجاوزة الحد الاعلى الذي يسمح به الاتفاق النووي وهو ما استبقته ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالدعوة الى اجتماع طارئ للوكالة الدولية للطاقة الذرية. فيما هاجمت طهران بحدة قرار لندن احتجاز ناقلة نفط عملاقة كانت تتجه الى سورية ووصفت ما قامت به وحدة البحرية البريطانية بأنه اعمال عصابات بحرية. لكنها نفت احتجاز اي ناقلة بريطانية في مياه الخليج. وأعلن علي اكبر ولايتي، المستشار البارز للمرشد الأعلى الايراني آية علي خامنئي انّ الجمهورية الاسلامية قد ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم الى مستوى 5% لأهداف سلمية وذلك عشية البدء بتجاوز مستوى التخصيب المحدد في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والدول الكبرى(3.7%). وقال ولايتي انّ الولايات المتحدة انتهكت بشكل مباشر الاتفاق النووي فيما يقوم الاوروبيون بانتهاكه بشكل غير مباشر وتابع من هنا، فاننا سنرد على انتهاكاتهم بنفس المقدار. من جهته اعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني، مجتبى ذو النور ان ايران رفعت مخزون الماء الثقيل اكثر من الحد المسموح به وفق الاتفاق النووي.

الى ذلك يعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA اجتماعا طارئا الاربعاء بناء على طلب الولايات المتحدة لمناقشة احدث تقرير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اكد في وقت سابق ان انتاج ايران تجاوز 300 كيلوغرام من اليورانيوم الضعيف التخصيب.

على صعيد اخر نفت وكالة الأنباء والتلفزيون الرسمية في ايران امس ايقاف طهران ناقلة نفط بريطانية في مياه الخليج واصفة ما يتردد في هذا الشأن بأنه أخبار مفبركة.

ويأتي ذلك بعدما دعا امين مجلس تشخيص مصلحة النظام في ايران محسن رضائي الى الرد بالمثل على بريطانيا وايقاف ناقلة نفط بريطانية اذا لم تفرج عن الناقلة الايرانية غريس 1 التي جرى احتجازها في جبل طارق بينما كانت متجهة الى سورية وهي تحمل مليوني برميل من النفط الخام وذلك لانتهاكها العقوبات الأوروبية ضد دمشق. واستدعت طهران السفير البريطاني لديها روب ماكير للاحتجاج . وقال مسؤول في وزارة الخارجية الايرانية ان ما قامت به وحدة البحرية البريطانية يرقى الى اعمال العصابات البحرية.

لكن الخارجية البريطانية اكدت ترحيبها بهذا العمل الحاسم من قبل سلطات جبل طارق في حين صرح وزير الخارجية الاسباني جوسيب بوريل ان الناقلة احتجزت بطلب اميركي.