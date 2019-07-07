الأولى

.. وأخيراً اكتملت فرحة أبناء الكويت من الرياضيين والشباب بقرار اللجنة الأولمبية الدولية الصادر الليلة قبل الماضية برفع الإيقاف نهائياً عن الرياضة الكويتية.. هذا الإيقاف الذي جثم على صدور أبنائنا الرياضيين وحرمهم من ممارسة حقهم في المنافسة مع أقرانهم من جميع دول العالم في الدورات والبطولات الرياضية، كما حرم الإداريين المتميزين منهم من العمل في المنظمات الرياضية الدولية وفوق كل هذا وذاك فقد كانت له آثار سلبية للغاية على تطور مستوى الرياضة في الكويت بسبب غياب الاحتكاك مع الفرق الأخرى.

هذه المناسبة الرائعة تستدعي أن نتقدم بالشكر الجزيل والامتنان العظيم لكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز وفي مقدمتهم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الذي عمل بجهد وإصرار على أن يتحقق هذا الهدف فهو الحريص على الكويت وشبابها وعلى أن يكون لهذا الشباب إسهاماته على المستوى الدولي وأن يكون سفيراً لوطنه. ولهذا فقد كان سمو الأمير متابعاً لكل ما تم من اتصالات ومخاطبات ومشاورات واجتماعات مع المنظمات الرياضية الدولية المعنية حتى تم تحقيق رفع الإيقاف عن كرة القدم الكويتية أولاً ليستمر الجهد الذي توج برفع الإيقاف عن جميع الألعاب.

كما نتوجه بالشكر إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الرجل الرياضي الحريص على سمعة الرياضة الكويتية وإلى أعضاء اللجنة الرياضية في مجلس الأمة وإلى وزير الشباب وزير الإعلام محمد الجبري وإلى وزير التجارة خالد الروضان والمسؤولين في هيئة الرياضة على ما بذلوه من جهد كبير حتى تحقق هذا الإنجاز المتميز.

واليوم وبعد أن أزيحت سحابة الإيقاف فإن شبابنا الرياضي مدعوون اليوم إلى مضاعفة الجهود لتعويض ما فاتهم وأن يجتهدوا ويجدوا حتى يستعيدوا مكانتهم المرموقة في عالم الرياضة على المستويات الخليجية والعربية والآسيوية والدولية. كما أن السلطتين مدعوتان إلى دعم هذا الشباب من خلال زيادة الدعم المقدم للرياضة والرياضيين حتى يتسنى لهم الاستعداد الجيد وتشريع القوانين التي تساعد الشباب على التفرغ لتطوير مستوياتهم، وندعو الحكومة إلى زيادة الصرف على تطوير المنشآت وتحسين البنية التحتية للأندية الرياضية المنبع الرئيس للرياضيين وعلى مكافأة المجد ومحاسبة المقصِّر، فالرياضة اليوم باتت سلاحاً مهماً وصورة مشرقة للدول وعلماً وتسويقاً ومصدر دخل كبيراً.

وأخيراً نسأل الله أن يحفظ كويتنا وشعبها وشبابها تحت ظل القيادة الحكيمة لسمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين وأن يوفق الجميع لخدمة هذا الوطن العزيز على قلوبنا ومصدر فخرنا وعزتنا.

