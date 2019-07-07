الأولى

صدر مرسوم أميري بالتجديد لمدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي لمدة 4 سنوات اعتبارا من يناير 2020.

من جانب آخر اعلن المنفوحي استعداد البلدية لدراسة تخصيص اراض لكل المشاريع الحكومية الكبرى كالطرق والاسكان واقامة مساكن مؤقتة لعمالها تنتهي بانتهاء المشروع.

وقال في بيان صحافي امس ان للبلدية تجربة ناجحة اثناء تنفيذ مشروع الوقود البيئي الذي خصصت فيه ارضا لمساكن مؤقتة تستوعب 25 ألف عامل.

واضاف ان البلدية اتخذت خطوات فاعلة بشأن توصيات قرار مجلس الوزراء المتعلقة بظاهرة العزاب من خلال تفعيل المساكن العمالية المؤقتة الى جانب السماح بتسكين عمال المصانع داخل حدود القسيمة الصناعية.

وذكر ان البلدية من اولى الجهات الحكومية المبادرة الى تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن حظر سكن العزاب في المناطق السكنية والنموذجية، مبينا ان توفير الاراضي اللازمة لسكن عمال المشاريع الحكومية بقربها يسهم بعدم تفاقم الظاهرة وتأثيرها على مناطق السكن الخاص.

وقال ان البلدية تريد تخصيص اراض لاقامة مساكن مؤقتة لعمال الشركات ذات الاعداد الكبيرة والتي تنفذ المشاريع خارج المناطق الحضرية ضمن مساحة التشوين المخصصة للمشروع.