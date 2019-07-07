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لوس انجليس- أ. ف. ب: ضرب زلزال قوته 7,1 درجات جنوب ولاية كاليفورنيا الأميركية هو الاعنف منذ عقدين بعد يومين على هزة أرضية في المنطقة نفسها، حسبما أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء. وهرعت طواقم الإنقاذ والطوارئ في ساعة مبكرة امس إلى محيط مركز الزلزال على بعد نحو 240 كيلومترا شمال شرق لوس أنجليس، وحيث شعر السكان ايضا بالهزة.وحتى مساء الجمعة لم تكن قد وردت معلومات عن وفيات أو إصابات خطيرة. لكن سجلت تقارير عن انهيار مبان وانقطاع الكهرباء في بلدة ترونا، بحسب مدير مكتب خدمات الطوارئ في كاليفورنيا مارك غيلاردوتشي.

وقال غيلاردوتشي في مؤتمر صحافي إن «تقارير جديرة بالثقة» وردت عن حرائق نجمت عن تسرب غاز وكذلك انقطاع الكهرباء والماء وخطوط الاتصالات في المنطقة.وقال حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم إنه طلب مساعدة فدرالية من البيت الأبيض وتم تفعيل موارد الولاية «في أعلى مستوياتها».وأعلن في وقت لاحق حالة الطوارئ في منطقة سان برناردينو. وأكد المتحدث باسم إدارة الإطفاء جيريمي كيرن لشبكة سي.إن.إن «عدم القيام بعمليات بحث» عن مصابين محاصرين. والهزة الجديدة أقوى بإحدى عشرة مرة عن تلك التي ضربت صباح الخميس وبلغت 6,4 درجات على مقياس الشدة الآني، وفق وكالة المسح الجيولوجي الأميركي. والزلزالان المتتاليان اللذان شعرا بهما سكان لاس فيغاس في ولاية نيفادا المجاورة أثارا مخاوف من شبح «الزلزال الأكبر» المدمر الذي يُخشى وقوعه في الغرب الأميركي. وفي ريدجكريست التي يبلغ عدد سكانها نحو مئتي ألف نسمة، قالت جيسيكا كورملينك التي تقيم في المدينة، لشبكة سي ان ان إنها «شعرت بزلزال خطير» وأضافت «بدا لي أن بيتي يترنح».أما جيسيكا ويستون التي تعمل في صحيفة «ريدجكريست» المحلية فقد تحدثت عن حريق اندلع في منطقة مخصصة للبيوت المتنقلة أثر انفجار. لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل. وأشار ميك غليسون المسؤول في قطاع كيرن حيث تقع ريدجكريست إلى مبنيين يحترقان. وقال «لكن لدينا عشرات من شاحنات الإطفاء» بفضل التعزيزات التي أرسلت قبل يوم. وأكد رئيس إدارة الإطفاء في كيرن ديفيد ويت أنه لم يسجل سقوط أي قتيل بعد الزلزال. وأضاف أن التيار الكهربائي انقطع عن 1800 منزل.

