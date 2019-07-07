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تونس الوكالات: وقع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي مرسوما رئاسيا لدعوة التونسيين للاقتراع في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها الخريف المقبل، في أول ظهور له بعد أزمته الصحية الأخيرة لينهي بذلك حالة القلق التي سادت أياما عدة بشأن الاحتمالات والسيناريوهات السياسية التي يمكن أن تمضي فيها البلاد.

وقال السبسي في كلمة متلفزة لدى توقيعه المرسوم «ثمة التزامات مرتبطة بالانتخابات.. إحنا ماشيين سواء كان ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والتشريعية والتجربة الديمقراطية بصفة عامة، لا بد أن نصدر الأوامر باش (حتى) الناخبين يؤدونا واجبهم».

وتؤكد هذه الخطوة عدم الاستجابة لدعوات تأجيل الانتخابات التي أطلقتها بعض الأصوات، والتي لقيت رفضا واسعا من قوى سياسية مختلفة، وعلى رأسها الأحزاب المشاركة في الحكم وعدد من أحزاب المعارضة.

وكانت الوعكة الصحية التي ألمت بالسبسي نهاية الشهر الماضي قد أثارت مخاوف لدى التونسيين من تعقيدات قد تحول دون إجراء الانتخابات المقررة في موعدها وتنعكس على المسار الانتقالي برمته.

