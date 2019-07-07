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عواصم- الوكالات: أعلن مستشار بارز للمرشد الأعلى الإيراني آية علي خامنئي أنّ إيران قد ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 5% لأهداف «سلمية» وذلك عشية البدء بتجاوز مستوى التخصيب المحدد في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والدول الكبرى.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن الأربعاء أنّ بلاده ستعمد، اعتباراً من اليوم إلى تخصيب اليورانيوم بمستوى يتخطى نسبة 3,67% التي حددها الاتفاق النووي، كرد على الانسحاب الأميركي منه وإعادة فرضها عقوبات على طهران.

وقال علي أكبر ولايتي، وهو مستشار خامنئي للشؤون الدولية إنّ مستوى التخصيب «سيرتفع حسب حاجات إيران للأنشطة النووية السلمية».

وقال ولايتي في مقابلة نشرت على موقع خامنئي أنّه بالنسبة إلى «مفاعل بوشهر (فإننا نحتاج) لانتاج يورانيوم مخصب بنسبة 5% تلبية للأنشطة السلمية».

ويعمل مفاعل بوشهر (غرب) على الوقود المستورد من روسيا، وتراقبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية من كثب.

وقال ولايتي إنّ «الولايات المتحدة انتهكت بشكل مباشر الاتفاق النووي فيما يقوم الاوروبيون بانتهاكه بشكل غير مباشر» وتابع «من هنا، فإننا سنرد على انتهاكاتهم بنفس المقدار».

من جهته أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور أن إيران رفعت مخزون الماء الثقيل أكثر من الحد المسموح به وفق الاتفاق النووي.

ووفقا لوكالة «مهر» الإيرانية، فقد أكد ذو النور في تصريحات، امس أن «الاتفاق النووي يسمح لإيران بتخزين ما يصل إلى 130 طناً من الماء الثقيل وكانت الولايات المتحدة قد حظرت مبيعات الماء الثقيل الإيراني، ما أدى إلى زيادة مخزون الماء الثقيل في إيران».

وأشار النائب الإيراني إلى أن إيران ستقوم بـ«زيادة مخزون اليورانيوم المخصب، ورفع مستوى التخصيب إلى النسبة التي تحتاجها لأنشطتها السلمية».

وأضاف أن «هذه الإجراءات ليست انتهاكاً للاتفاق النووي، حيث تمنح الفقرة 36 منه حق الخروج من الالتزامات إذا لم يفِ أحد الأطراف بالتزاماته بموجب الاتفاق النووي».وشدد ذو النور على أن المسؤولين الإيرانيين اشترطوا عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق ووفاء الأوروبيين بالتزاماتهم، مقابل تراجع إيران عن انتهاك بنود الاتفاق.

الى ذلك تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية «IAEA» اجتماعا طارئا الاربعاء في العاشر من يوليو بناء على طلب الولايات المتحدة لعرض انتهاكات ايران للاتفاق النووي الذي وقع العام 2015، وفق ما افاد متحدث باسم الوكالة الاممية.

وقال المتحدث إن مجلس حكام الوكالة التي مقرها في فيينا سيلتئم «الاربعاء». وطالبت البعثة الدبلوماسية الأميركية في فيينا بعقد هذا الاجتماع لممثلي الدول الـ 35 في مجلس المحافظين «لمناقشة أحدث تقرير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية» الذي أكد في وقت سابق أن انتاج إيران تجاوز 300 كيلوغرام من اليورانيوم الضعيف التخصيب.

