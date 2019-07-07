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طهران- كونا- أ. ف. ب: نفت وكالة الأنباء والتلفزيون الرسمية في إيران امس إيقاف طهران ناقلة نفط بريطانية في مياه الخليج واصفة ما يتردد في هذا الشأن بأنه «أخبار مفبركة». ونقلت الوكالة عن مصدر لم تكشف عن هويته القول إن «هذه الاخبار المفبركة التي نشرت بشأن إيقاف ناقلة نفط بريطانية لا صحة لها». وكانت بعض وسائل الاعلام الايرانية قالت في وقت سابق امس إن طهران أوقفت ناقلة نفط عملاقة ترفع العلم البريطاني في مياه الخليج.

ويأتي ذلك بعدما دعا أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام في ايران محسن رضائي الجمعة الى الرد بالمثل على بريطانيا وإيقاف ناقلة نفط بريطانية اذا لم تفرج عن ناقلة إيرانية جرى احتجازها في منطقة جبل طارق. وكانت سلطات جبل طارق وهي منطقة حكم ذاتي تابعة للتاج البريطاني أعلنت أنها احتجزت ناقلة عملاقة متجهة إلى سوريا وتحمل مليوني برميل من النفط الخام يعتقد بأنه إيراني وذلك «لانتهاكها العقوبات الأوروبية ضد دمشق».

طالبت طهران لندن «بالإفراج الفوري» عن ناقلة النفط المحتجزة متهمة بريطانيا باعتراض هذه السفينة بأمر من الولايات المتحدة. واستدعت طهران السفير البريطاني لديها روب ماكير للاحتجاج. وقالت وزارة الخارجية الايرانية ان مسؤولا كبيرا في الوزارة أكد أثناء اللقاء أن الخطوة البريطانية «غير مقبولة».

ودعا إلى «الإفراج الفوري عن ناقلة النفط لأنها احتجزت بناء على طلب الولايات المتحدة حسب معلومات متوفرة حاليا». واحتجزت السلطات في جبل طارق التابع لبريطانيا بأقصى جنوب أسبانيا، الخميس السفينة العملاقة «غريس 1» التي يُشتبه بأنها كانت تشحن كميات من النفط إلى سورية رغم العقوبات المفروضة على دمشق. ووافق القضاء في جبل طارق الجمعة على تمديد احتجاز ناقلة النفط 14 يوما.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الايرانية أن ما قامت به وحدة البحرية البريطانية «يرقى إلى اعمال العصابات البحرية».

