عربيات ودوليات

بيروت- موسكو- الوكالات: قتل 14 مدنيا بينهم سبعة أطفال في قصف صاروخي لقوات النظام على مناطق في شمال غرب سورية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان امس.

وذكر المرصد إن طائرات حربية ومروحيات نفذت بعد منتصف ليل الجمعة السبت ضربات جوية على قرية محمبل في محافظة إدلب ما أدى إلى مقتل 13 شخصا بينهم سبعة أطفال. وقتلت امرأة في ساعة مبكرة امس في قصف صاروخي لقوات النظام على أطرف بلدة خان شيخون في جنوب المحافظة، وفق المرصد.وتتعرّض منطقة إدلب ومحيطها، الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة) وتؤوي نحو ثلاثة ملايين نسمة، لتصعيد في القصف منذ أكثر من شهرين، يترافق مع معارك عنيفة تتركز في ريف حماة الشمالي. وقتل منذ نهاية أبريل أكثر من 500 مدني جراء الغارات والقصف السوري والروسي، بالإضافة إلى 857 من الفصائل الجهادية والمقاتلة و722 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بحسب المصدر. وألحق القصف والغارات منذ نهاية أبريل، وفق الأمم المتحدة، أضراراً بـ25 مرفقا طبيا على الأقل و45 مدرسة في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي. وتعرض مستشفى في بلدة كفر نبل الخميس لهجوم هو الثاني خلال شهرين. وقال مسؤول من الأمم المتحدة إن «الهجمات وقعت رغم تشارك إحداثيات هذا المستشفى مع أطراف النزاع ضمن مسعى مدروس بعناية لمنع أي هجمات». وقال مارك كتس، نائب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لسورية إنه» من المروّع استمرار الهجمات على المناطق المدنية والبنية التحتية المدنية وتواصل النزاع في شمال غرب سورية».

الى ذلك أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، امس في مكالمة هاتفية، على أهمية تكثيف جهود التسوية في سوريا، بما في ذلك في إطار صيغة أستانا. وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحافي التابع للكرملين:» «جرى التأكيد على أهمية تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية للتوصل إلى تسوية في سورية، بما في ذلك من خلال المشاورات في صيغة أستانا». كما عبر الرئيسان عن قلقهما إزاء تفاقم الوضع في ليبيا وشددا على الحاجة لوقف سريع لإطلاق النار.

