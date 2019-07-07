عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: دعا مجلس الامن الدولي الى وقف عاجل لاطلاق النار في ليبيا في بيان حظي بدعم الولايات المتحدة، بعيد إعلان منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد ضحايا القتال في البلد المضطرب إلى نحو ألف قتيل بينهم عشرات قضوا في غارة جوية استهدفت مركزا للاجئين في طرابلس. وندد المجلس في بيان بالغارة التي شنت في الثاني من يوليو على مركز لايواء المهاجرين في تاجوراء في شرق طرابلس واسفرت عن 53 قتيلا، بينما تواصل القوات الموالية لحفتر هجومها للسيطرة على طرابلس. واورد البيان أن «اعضاء مجلس الامن يشددون على ضرورة أن يسارع جميع الاطراف الى نزع فتيل التصعيد ويلتزموا وقفا لاطلاق النار».ونوقش البيان خلال اجتماع للمجلس الاربعاء ولكن واشنطن اخرت تبنيه من دون سبب واضح، وفق ما افاد العديد من اعضاء المجلس.

على صعيد متصل علق قائد «الجيش الوطني الليبي» خليفة حفتر على خسارة قواته السيطرة على مدينة غريان جنوبي العاصمة طرابلس أواخر الشهر الماضي قائلا، إن ما جرى في غريان كان «تراجعا تكتيكيا». وقال المشير حفتر لوكالة «بلومبرغ» كان «تراجعا تكتيكيا، والزحف نحو العاصمة يجري بناء على خطة عسكرية مركبة ولا يتوقف على موقع واحد فقط. وأضاف أن هذه الخطة كانت تقتضي منذ البداية إمكانية التراجع عن بعض المواقع، «والتراجع العسكري جزء من القتال ومكون مهم من خطة أي معركة، وليس له تأثير على العملية بأكملها لأنه أصلا جزء من التخطيط العسكري».وتابع حفتر أن أعلى أولويات «الجيش الوطني» في المعركة تعود إلى ضمان أمن المدنيين وممتلكاتهم والمؤسسات المدنية في العاصمة.

كما نفى حفتر حصول الجيش الليبي على أي أسلحة أميركية، ولفت حفتر إلى أن مَنْ وصفها بقوى الإرهاب لن يتم القضاء عليهم خلال ساعات.

