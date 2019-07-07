عربيات ودوليات

تنظر نيابة أمن الدولة العليا بمصر أمر تجديد حبس المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الأمل» والتي تضم عناصر من جماعة الإخوان المسلمين المصنفة في مصر «تنظيما إرهابيا» وعناصر «إثارية» من الحركات اليسارية المتحالفة مع «الإخوان».

وكانت الخلية بحسب التحقيقات تخطط لاستهداف مؤسسات الدولة في 30 يونيو الماضي الذي وافق الذكرى السادسة للثورة الشعبية التي ساندها الجيش للإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي فيما تكشفت خلال الساعات الماضية عدة مفاجآت في القضية أبرزها ضغط التنظيم الدولي للإخوان على أجهزة أمنية أجنبية للتدخل والإفراج عن أعضاء التنظيم.

وقالت مصادر ان «المتهمين في القضية يملكون الكثير من المعلومات والخطط التي يخشى التنظيم الإرهابي من الكشف عنها في التحقيقات بما يضر بالتنظيم والجماعة وأيضاً الدول والأجهزة الأجنبية المتعاونة معهم».

