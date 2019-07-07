loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

كاسيميرو يطالب باحترام المنافس


طالب البرازيلي كاسيميرو زملاءه بالحفاظ على نظافة الشباك مثلما حدث في المباريات السابقة. وشدد لاعب وسط ريال مدريد على هذه النقطة بالذات بقوله: «إنهاء البطولة من دون ان يدخل مرمانا أي هدف هو هدفنا»، مضيفا «وإذا نجحنا في ذلك، فان الفضل لن يكون لخط الدفاع فحسب بل أيضا للاعبي المقدمة الذين ساعدونا وهذا ما حقق الفارق». كما ناشد كاسيميرو زملاءه بضرورة احترام المنافس بقوله «ستكون مباراة نهائية رائعة، ومباراة صعبة للغاية. لا يمكن الظن بأننا حسمناها. يتعين علينا خوضها»، مضيفا «لقد أزاحوا منتخبين كبيرين هما أوروغواي وتشيلي ويتعين علينا بالتالي احترامهم».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة