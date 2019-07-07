دوليه

طالب البرازيلي كاسيميرو زملاءه بالحفاظ على نظافة الشباك مثلما حدث في المباريات السابقة. وشدد لاعب وسط ريال مدريد على هذه النقطة بالذات بقوله: «إنهاء البطولة من دون ان يدخل مرمانا أي هدف هو هدفنا»، مضيفا «وإذا نجحنا في ذلك، فان الفضل لن يكون لخط الدفاع فحسب بل أيضا للاعبي المقدمة الذين ساعدونا وهذا ما حقق الفارق». كما ناشد كاسيميرو زملاءه بضرورة احترام المنافس بقوله «ستكون مباراة نهائية رائعة، ومباراة صعبة للغاية. لا يمكن الظن بأننا حسمناها. يتعين علينا خوضها»، مضيفا «لقد أزاحوا منتخبين كبيرين هما أوروغواي وتشيلي ويتعين علينا بالتالي احترامهم».

