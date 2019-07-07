دوليه

حضر حوالي 800 ألف مشجع خلال الـ24 مباراة، التي أقيمت في كوبا أميركا 2019 لغاية مباراتي الدور نصف النهائي. ومن المتوقع أن يحضر 100 ألف آخرين، خلال المباراتين الأخيرتين، وهما تحديد المركزين الثالث والنهائي. وكانت هذه توقعات كل من اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، واللجنة المنظمة، في المؤتمر الصحافي الختامي للبطولة الذي أقيم في ملعب ماراكانا، وخلاله كان هناك اتفاق على أن المسابقة شهدت «مشاركة إيجابية». وحضر المباريات التي أقيمت في الولايات البرازيلية الست، 784 ألفا و281 مشجعا، بمتوسط حضور 32 ألفا و678 مشجعا في المباراة الواحدة. ووصلت أرباح التذاكر إلى حوالي 170 مليون ريال (44 مليونا و396 ألفا و731 دولار). وأكد مدير المسابقات بالكونميبول هوغو فيغيريدو أن النسخة الحالية في البرازيل هي «الأفضل في التاريخ». وقال فيغيريدو إنه بالنسبة للكونميبول هذه البطولة شهدت «علامة فارقة على المستوى التنظيمي، وهي التي ستضع الأسس للمسابقات المستقبلية»، لأنها حددت المعايير التي يجب استخدامها.

