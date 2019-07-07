دوليه

تقف الجزائر أمام فرصة تثبيت نفسها كأبرز المرشحين، على الورق وفي الميدان، لانتزاع لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخها، عندما تخوض اليوم منافسات الدور ثمن النهائي ضد غينيا في 10:00مساء اليوم في القاهرة. وحقق ثعالب الصحراء بإشراف المدرب جمال بلماضي، نتيجة مثالية في منافسات المجموعة الثالثة في الدور الأول، حيث تصدروا بالعلامة الكاملة والشباك النظيفة بعد ثلاثة انتصارات على حساب كينيا (2-0)، ومنتخب السنغال القوي (1-0)، وتنزانيا (3-0)، علما بأنهم خاضوا الأخيرة بتسعة تغييرات عن تشكيلتهم الأساسية. ولقي المنتخب إشادات واسعة، وصلت الى اعتبار المدرب الفرنسي للمنتخب المغربي هيرفيه رونار بعد نهاية دور المجموعة إنه «حتى الآن المنتخب الجزائري كان أفضل منتخب في هذه البطولة»، بعدما قدم «أداء قويا وفرض إيقاعا كبيرا» لاسيما في مباراته ضد السنغال، المنتخب الأول أفريقيا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). من جهته، اعتبر رئيس اللجنة المنظمة رئيس الاتحاد المصري هاني أبو ريدة أن الجزائر هي المنتخب الوحيد الذي أظهر حتى الآن في هذه البطولة أنه يتمتع بدكة بدلاء توازي بقوتها التشكيلة الأساسية، وذلك بعد فوزه الكبير على تنزانيا بتشكيلة معظمها من الاحتياطيين.وعلى صعيد المعلقين، غالبا ما تقترن الإشادات بالأداء الجزائري بتنويه خاص بالعمل الذي قام به بلماضي منذ توليه الإشراف على المنتخب في صيف العام 2018، وقدرته على إيجاد تركيبة ناجحة وفتاكة اعتمادا على لاعبين سبق لهم الدفاع عن ألوان الفريق الأخضر، لكنه تمكن من بث «روح» مقاتلة فيهم سمحت لهم حتى الآن بتخطي المنافسين بسهولة.لكن بلماضي وأفراد المنتخب يؤكدون مرارا في تصريحاتهم الاعلامية أن العمل الذي يقومون به تدريجي، ولا يجب التنبؤ من الآن بأنهم سيرفعون الكأس في ستاد القاهرة الدولي في 19 يوليو، لاسيما وأن البطولة بدأت تشهد مفاجآت تمثلت بتمكن منتخب بنين المتواضع من إقصاء المغرب المرشح 4-1 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في أولى مباريات ثمن النهائي أول من أمس، بينما تخطت السنغال أوغندا بهدف نظيف.

