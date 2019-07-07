دوليه

حقق منتخب بنين مفاجأة في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية ، بإقصائه الجمعة المغرب بركلات الترجيح، والتأهل الى ربع النهائي لملاقاة السنغال التي تأهلت على حساب أوغندا.وفي مشاركته الأولى في مرحلة أبعد من دور المجموعات، تفوق منتخب بنين بتكتله الدفاعي على المغرب بنتيجة 4-1 في ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، علما بأن المنتخب المتواضع خاض جزءا كبيرا من التمديد بعشرة لاعبين.

أما السنغال، فاكتفت بهدف ساديو مانيه على أرض ستاد القاهرة، ليبلغ أفضل منتخب أفريقي تصنيفا، ربع النهائي مواصلا البحث عن لقب أول له، ستكون محطته المقبلة لقاء بنين الأربعاء المقبل.

وسجل مويس ولفريد أديليهو الهدف الأول بعد ركلة ركنية لمنتخب بلاده (53). وأتى الفرج للمغرب اثر خطأ دفاعي قاتل من جوردان أديوتي الذي حاول مراوغة مبارك بوصوفة على مشارف المنطقة، لكن اللاعب المحنك استخلص الكرة ومررها ليوسف النصيري الذي سدد في الشباك.ضغط المغرب. انتزع بوفال ركلة حرة نفذها زياش قوية أبعدها حارس بنين بقبضتيه (80)، قبل أن يخرج رونار أمرابط لصالح أسامة إدريسي (88). تبديل تلته فرصتان: الأولى بركلة حرة لبوصوفة في الدقيقة 89، والثانية ذهبية بركلة جزاء لزياش ارتدت من القائم الأيسر.

وبدا أن الحظ وقف مع المغرب مع دخول بنين في مطلع الشوط الإضافي الأول بالنقص العددي بطرد عبدو أدينون بالبطاقة الصفراء الثانية. رغم ذلك، ندرت فرص أسود الأطلس وصولا الى ركلات الترجيح، حيث نجح لاعبو بنين في هز الشباك أربع مرات، بينما اكتفى المغرب بركلة إدريسي، في حين سدد بوفال عالية عن المرمى، ولمس حارس بنين تسديدة النصيري بيده قبل أن تتكفل العارضة بإبعادها. إضاعة ركلة جزاء كانت أيضا محطة في مباراة السنغال وأوغندا.فمانيه الذي سجل الهدف في الدقيقة 15 رافعا رصيده في البطولة الى ثلاثة أهداف، أضاع ركلة جزاء لصالح السنغال، هي الثانية بعد أولى في مباراة الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الثالثة ضد كينيا، علما بأنه سجل أخرى في المباراة ذاتها وقاد بهدفين منتخب بلاده للفوز 3 -صفر.وبدأت المباراة بسيطرة واضحة من لاعبي المدرب السنغالي آليو سيسيه، ما لبثت أن ترجمت إلى هدف إثر هجمة مرتدة بدأت مع مباي نيانغ، لاعب رين الفرنسي، الذي مرر الكرة إلى مانيه، فاقتحم منطقة الجزاء وسدد في شباك الحارس دينيس أونيانغو (15).وفي الشوط الثاني، حصل مانيه على ركلة جزاء إثر خطأ ارتكبه ضده أونيانغو، فتقدم للتنفيذ غير أن الحارس حرمه من هز الشباك (60)، دون أن يحول ذلك دون انفراده في صدارة ترتيب الهدافين.

