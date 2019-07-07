دوليه

أخذ الفرنسي هيرفيه رينار مدرب المنتخب المغربي الأمر على عاتقه وأعلن تحمله مسؤولية الخروج المبكر من البطولة التي دخلها كأحد أبرز المرشحين.

وقال رينار: «لا يفيد بشيء إهانة أي كان أو إلقاء اللوم على الآخرين، هذا ليس طبعي، لذلك أنا من عليه تحمل المسؤوليات». لفتة كانت الى المغاربة الذين حضروا بأعداد لا بأس بها الى القاهرة دعما لمنتخب يبحث عن لقبه القاري الثاني، وكان يأمل في كسر انتظار متواصل منذ 1976. الأمر الوحيد الذي رغب رينار في قوله «هو شكرا جزيلا لكل المشجعين الذين قدموا الى مصر لتشجيعنا. أعرف أن بعضهم قام بتضحيات كبيرة. أنا أخجل أمامهم، لاسيما كل الناس الذين شجعونا منذ أكثر من ثلاث سنوات»، أي منذ توليه مهامه مطلع العام 2016. وتابع: «تعرفون أن في الحياة بالطبع بعض الناس يكونون ضدك، لكن هذه هي الحياة. عليك فقط التطلع قدما وتتذكر فقط الأمور الإيجابية». السؤال الأكبر الذي طرح على رينار هو مستقبله مع المغرب، لاسيما وأنه ترك في بداية البطولة علامات استفهام بشأنه. هذا المساء، فضّل عدم التطرق لذلك لأن «الوقت ليس مناسبا للحديث عن أي شيء»، مضيفا: «أنا مع المغرب منذ ثلاثة أعوام ونصف عام، مع لاعبين قدموا الكثير إلي (...) سنعود بهدوء الى الفندق، وللأسف علينا حزم حقائبنا». أما لاحقا «فكل منا سيتخذ القرارات التي عليه اتخاذها». وكان خروج أسود الأطلس العنوان الأبرز لانطلاق الأدوار الاقصائية في البطولة التي دخلوها كأحد أبرز المرشحين، وثبتوا هذا التوقع عندما أنهوا منافسات المجموعة الرابعة في الصدارة بالعلامة الكاملة والشباك النظيفة بعد تخطي ناميبيا وساحل العاج وجنوب إفريقيا تواليا بالنتيجة ذاتها (1-0). وأطلق رينار تحذيرين عشية اللقاء على الملعب ذاته: التأخر في التسجيل سيمنح منتخب بنين الثقة والفرصة لفرض نفسه، وتحذير لمصر المضيفة من منافستها جنوب إفريقيا (أمس)، انسجاما مع ما يردده المدربون واللاعبون والمعلقون منذ انطلاق نسخة 2019، وهي الأكبر مع 24 منتخبا مشاركا: زمن الفرق الإفريقية الصغيرة ولى.سقط أسود الأطلس في ما استشرفه مدربهم: تأخروا في التسجيل واضطروا لاستلحاق أنفسهم بهدف تعادل، فشلوا في فك عقدة الدفاع البيني، والأهم: أضاع حكيم زياش ركلة جزاء في الدقيقة 90+4.

