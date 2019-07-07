دوليه

سيكون ستاد 30 يونيو (الدفاع الجوي) في القاهرة الليلة موعداً للقاء غير متوقع في 07:00 مساء بين مدغشقر وجمهورية الكونغو الديموقراطية، يجمع منتخبين أفادا من توسيع بطولة الأمم الى 24 فريقا بدلا من 16. وحققت مدغشقر التي تشارك للمرة الأولى، مفاجأة بقيادة مدربها الفرنسي نيكولا دوبوي، اذ أنهت المجموعة الثانية في الصدارة على حساب نيجيريا الثانية وغينيا الثالثة وبوروندي الرابعة، لاسيما بنتيجة فوزها المفاجئ على نيجيريا 2-0 في الجولة الثالثة الأخيرة.

ويأمل المنتخب الذي يمثل بلاد رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد، في مواصلة مغامرته في البطولة القارية الأولى على مستوى المنتخبات الأولى في عهده، بعد بطولة المحليين التي أقيمت العام الماضي.وقال مهاجم مدغشقر شارل أندريا الذي سجل هدفين حتى الآن «ما حققته يعود الى زملائي. حققنا ما نحتاج اليه ويأتي وقت يحتاج فيه اللاعب الى أن يقدم أداء فرديا اذا احتاج الفريق إليه، وهذه هي قوة المنتخب».

وشدد على عدم وجود: «أسرار لدينا لأن سرنا هو المجموعة المتماسكة جدا جدا. ثمة مزيج بين شبان ولاعبين من ذوي الخبرة. هذا ما يساعدنا». في المقابل، تأهلت الكونغو الديموقراطية كثالثة في المجموعة الأولى خلف مصر وأوغندا، علما بأن حاملة اللقب مرتين (1968، 1974) حققت أفضل نتيجة لها في النسخ الأخيرة بالحلول ثالثة عام 2015.

