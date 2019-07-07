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فضية لهاشم عدنان في «قوى العرب»


نال اللاعب هاشم عدنان اول من امس الميدالية الفضية في مسابقة الوثب العالي في البطولة العربية السابعة لالعاب القوى للناشئين والناشئات التي تتواصل على ملعب رادس بتونس بمشاركة حوالي 400 رياضي يمثلون 14 بلدا. وأهدى عدنان هذه الميدالية لاتحاد ألعاب القوى نظرا للجهود الكبيرة التي يقوم بها في تطوير اداء اللاعبين.وفي ثاني ايام البطولة احتلت الجزائر المركز الاول برصيد 9 ميداليات بينها 4 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتان.وحلت تونس ثانيا برصيد 9 ميداليات بينها ذهبيتان و3 فضيات و4 برونزيات تليها المغرب بـ7 ميداليات.


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