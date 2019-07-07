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يخوض الأزرق اليوم تدريبه الأول في معسكره الإعدادي في العاصمة البريطانية لندن استعداداً لبطولة غرب آسيا المقرر إقامتها في العراق أغسطس المقبل والتصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وكان وفد الأزرق وصل أمس إلى لندن برئاسة نائب رئيس اللجنة الفنية أحمد عجب وضم الأجهزة الفنية والإدارية والطبية بالإضافة إلى 30 لاعباً، هم: سليمان عبدالغفور، حسين كنكوني، محمد هادي، محمد السويدان، خالد إبراهيم، عامر المعتوق، سامي الصانع، فهد حمود، فهد الهاجري، عبدالعزيز بن ناجي، محمد خالد، مبارك الفنيني، أحمد الظفيري، سلطان العنزي، عبدالله ماوي، عبدالعزيز وادي، رضا هاني، حمد حربي، شريدة الشريدة، فيصل عجب، عبدالمحسن العجمي، فواز عايض، حسين الموسوي، علي خلف، بدر المطوع، يوسف ناصر، عيد الرشيدي، عمر الحبيتر، شبيب الخالدي، وفيصل زايد.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب 6 مباريات خلال المعسكر أمام مارلو وهنجر فورد وميدن هيد يونايتيد وكوينز بارك رينجرز وريدينغ واستون فيلا.

