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وجه نادي كاظمة دعوة رسمية إلى بقية الأندية لحضور «الاجتماع التنسيقي» في 07:30 مساء غد بقاعة الاجتماعات في مقر النادي لمناقشة أوضاع اتحاد الكرة. وأشار كاظمة في الكتاب الموجه للأندية والممهور بتوقيع رئيس النادي أسعد البنوان إلى أن هدف الاجتماع هو «التباحث ومناقشة الوضع الإداري للاتحاد بصفتنا الجمعية العمومية». وأضاف: «تأتي الدعوة من منطلق تفادي وتصحيح التصرفات الخطأ التي تتكرر من قبل مجلس الإدارة وعملاً بمبدأ الرقابة والمحاسبة التي يتوجب على الجمعية العمومية تفعيلها تجاه مجلس الإدارة». وسيتضمن جدول أعمال الاجتماع بنداً واحداً هو: «مناقشة الوضع الحالي للاتحاد وقراراته المتخذة خلال فترة توليه الإدارة»، وذلك من أجل «التوصل إلى اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبل الاتحاد. وكان أمين سر نادي كاظمة يوسف بوسكندر أكد أن النادي سيدعو إلى جمعية عمومية «أجل محاسبة اتحاد الكرة» مؤكداً أن الأمر قد يصل إلى طلب طرح الثقة في الاتحاد.

