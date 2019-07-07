loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

كاظمة يدعو الأندية إلى اجتماع تنسيقي لمناقشة وضع الاتحاد


وجه نادي كاظمة دعوة رسمية إلى بقية الأندية لحضور «الاجتماع التنسيقي» في 07:30 مساء غد بقاعة الاجتماعات في مقر النادي لمناقشة أوضاع اتحاد الكرة. وأشار كاظمة في الكتاب الموجه للأندية والممهور بتوقيع رئيس النادي أسعد البنوان إلى أن هدف الاجتماع هو «التباحث ومناقشة الوضع الإداري للاتحاد بصفتنا الجمعية العمومية». وأضاف: «تأتي الدعوة من منطلق تفادي وتصحيح التصرفات الخطأ التي تتكرر من قبل مجلس الإدارة وعملاً بمبدأ الرقابة والمحاسبة التي يتوجب على الجمعية العمومية تفعيلها تجاه مجلس الإدارة». وسيتضمن جدول أعمال الاجتماع بنداً واحداً هو: «مناقشة الوضع الحالي للاتحاد وقراراته المتخذة خلال فترة توليه الإدارة»، وذلك من أجل «التوصل إلى اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبل الاتحاد. وكان أمين سر نادي كاظمة يوسف بوسكندر أكد أن النادي سيدعو إلى جمعية عمومية «أجل محاسبة اتحاد الكرة» مؤكداً أن الأمر قد يصل إلى طلب طرح الثقة في الاتحاد.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة