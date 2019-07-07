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تعرض أرزق الناشئين لخسارة قاسية أمام نظيره السعودي بنتيجة 1-6 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ستاد محمد الدولي بالزرقاء ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة لبطولة غرب آسيا التي يستضيفها الأردن حتى 11 يوليو الحالي. وكان المنتخب تعادل في مباراته الأولى أمام العراق 0-0 فيما فازت السعودية على العراق 1-0، وبذلك يتصدر المنتخب السعودي المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يأتي المنتخب العراقي ثانياً برصيد نقطة واحدة وبفارق الأهداف عن أزرق الناشئين.

ويلعب الأزرق الصغير اليوم في 10:00 مساءً مع نظيره اللبناني صاحب المركز الثالث في المجموعة الثالثة في مباريات تحديد المراكز من السابع إلى التاسع، فيما تلعب السعودية مع سورية لتحديد المراكز من الأول إلى الثالث في 04:00 عصر اليوم، ويتقابل العراق مع البحرين في 07:00 مساءً ضمن مجموعة تحديد المراكز من الرابع إلى السادس. وظهر «أزرق الناشئين» بمستوى متواضع جداً خصوصاً في الخطوط الخلفية، وفشل في الوقوف أمام الهجوم السعودي الذي سجل 4 أهداف في الشوط الأول، ثم أضاف هدفين في الثاني قبل أن يسجل جراح الهلالي الهدف الوحيد للمنتخب في الدقائق الأخيرة من المباراة. وكان المنتخب السوري استفاد من اللعب النظيف ليتصدر المجموعة الثالثة بعد تساويه مع البحرين في عدد النقاط وفارق الأهداف، وذلك بعد فوز البحرين على لبنان 1-0 اول من امس في الجولة الثالثة للمجموعة. وتقاسمت سورية والبحرين الصدارة برصيد 4 نقاط، واحتل لبنان المركز الثالث. وفي المجموعة الثانية، تصدر المنتخب الأردني المجموعة بعد تغلبه على فلسطين 4-1 أول من أمس، ورفع الأردن رصيده إلى 6 نقاط مقابل نقطة واحدة لكل من عمان وفلسطين مع أفضلية فارق الأهداف للأولى التي خسرت في أمام الأردن 0-2 في الجولة الأولى. وبذلك ستلعب منتخبات السعودية وسورية والأردن لتحديد المراكز من الأول إلى الثالث، ومنتخبات العراق والبحرين وعمان لتحديد المراكز من الرابع إلى السادس، ومنتخبات الكويت ولبنان وفلسطين لتحديد المراكز من السابع إلى التاسع.

