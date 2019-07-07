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بالتأكيد من حق الكويت ان تحتفل بعد هذا الصراع غير العادل في موضوع ايقاف الرياضة الكويتية ومن ثم ارجاعها لوضعها الطبيعي بعد ثلاث سنوات ونصف السنة عانى فيها الرياضيون (فقط) من هذا الايقاف الذي تم صنعه في الكويت بمساعدة صديق خارجي لا اعلم ماذا حصل له في نهاية هذه الازمة (تغير 200 درجة؟).

رفع الايقاف يعني ان للرياضيين الان احلاماً وطموحات في تمثيل الكويت على اعلى مستوى رياضي وان كان البعض شارك ايام الايقاف بعلم اخر غير علم الكويت وهذا ما آلمنا عندما فاز لاعبنا فهيد الديحاني بالميدالية الذهبية بالرماية في اولمبياد ريو دي جانيرو 2014... فالان الكل مطالب بتحقيق النتائج ونسيان ايام الايقاف المجحفة... فجهود بعض المسؤولين و القيادات الرياضية في الحكومة ومجلس الامة وهيئة الرياضة وايضا الاندية والاتحادات الرياضية هي مقدرة ومشكورة وليست بالغريبة عليهم في الوقوف مع بلدهم ضد من يشوش رياضتنا داخليا او خارجيا... ولكن استغربت من بعض التصريحات الاعلامية في نسيان او عدم ذكر دور الشيخ سلمان الحمود الصباح وزير الاعلام والشباب السابق الذي هو من بدأ رحلة رفع الايقاف وكان حازما في المفاوضات الاولى مع اللجنة الاولمبية الدولية في زيوريخ.. وان كان ردة فعله ان قدم استقالته للحكومة بسبب الاستجواب «الكيدي له في الرياضة»، الا انه فند كل الامور بوضوح وكانت استقالته بسبب بعض مخالفات الاعلام وليس المجال الرياضي... فكل الشكر لك ايضا يابوصباح فمازلت من انجح القيادات الرياضية لادارتك السابقة للعبة الرماية التي هي أملنا الاول في الحصول على الانجازات الرياضية العالمية.

والان ماذا عسانا ان نقول للقيادات الرياضية التي ستدير اللاعبين مستقبلا؟ المطلب الرئيس لهم هو: الرجاء ان تديروا الرياضة الكويتية لرفع سمعتها عاليا... ونرجو العمل بنية صافية و اخلاص في الهيئة الرياضية التي تمثلها والابتعاد عن مكاسب الرياضة الخاصة لك او لمؤسستك فالكويت لا تستحق ما حدث لها وهي تستحق كل الاخلاص والوفاء في ظل قيادتنا الرشيدة... والله من وراء القصد.

