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عادت الحياة الى الرياضة الكويتية وعادت معها الروح والطموحات العالية لشبابنا الرياضي بإعلان اللجنة الأولمبية الدولية الرفع الفوري والكلي للايقاف عن الكويت وهو خبر انتظره الرياضيون بعد سنوات عجاف مرت على الكويت يشهد القاصي والداني بتاريخها الرياضي الحافل وإنجازاتها الزاخرة.

ومن شأن رفع الإيقاف عودة جميع المنتخبات والأندية واللاعبين إلى المشاركات الدولية تحت العلم الكويتي وعودة المنتخبات الكويتية إلى مكانتها بمنصات التتويج في جميع المحافل الدولية والقارية والإقليمية وتجاوز الرياضة الكويتية التحديات الكبرى التي واجهتها طوال فترة الإيقاف.

ورسميا أعلن المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية اول من امس شطب تعليق اللجنة الأولمبية الكويتية بالكامل نتيجة للتنفيذ الناجح لخارطة الطريق المتفق عليها بين جميع الأطراف.

ووفق بيان صحافي للجنة الأولمبية من مقرها بمدينة لوزان السويسرية فقد أنهت اللجنة الأولمبية الكويتية بنجاح الخطوة الأولى من خريطة الطريق المتفق عليها وتضمنت مراجعة واعتماد قوانين جديدة للأندية الرياضية تلتها الانتخابات خلال الموعد المحدد (في نهاية شهر يناير الماضي).

وتم بحسب اللجنة الدولية تنفيذ الخطوة الثانية التي تتضمن مراجعة واعتماد قوانين جديدة للاتحادات الرياضية الوطنية تلتها الانتخابات بالتنسيق الوثيق مع الاتحادات الدولية المعنية وتم الانتهاء منها بنجاح في أوائل يونيو المنصرم.

أما الخطوة الثالثة والأخيرة التي تم الانتهاء منها بنجاح فهي مراجعة واعتماد النظام الأساس للجنة الأولمبية الكويتية وأعقبتها انتخابات في 30 يونيو المنصرم مع عقد الجمعية العامة للجنة.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت عام 2015 إيقاف اللجنة الأولمبية الكويتية متذرعة بما وصفته تدخلا حكوميا بالحركة الرياضية بعد صدور قانون رياضي اعتبرت اللجنة أنه لا يتوافق مع المبادئ الأساسية التي تحكم الحركة الأولمبية في البلاد.

وفي 16 أغسطس 2018 قررت اللجنة الأولمبية الدولية رفع تعليق مؤقت عن اللجنة الأولمبية الكويتية مع الاعتراف بالتقدم المحرز والذي تضمن مراجعة قانون الرياضة واتفاقا لإنشاء عملية لانتخاب جميع المنظمات الرياضية في الكويت.

وسمح هذا القرار بتمكين الرياضيين من التنافس في الألعاب الآسيوية في «جاكرتا» ودورة الألعاب الأولمبية للشباب في بوينس آيرس 2018 تحت علم البلاد كما تم وضع خريطة طريق تحت إشراف لجنة إشرافية عينها رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ.

ويتبع قرار الاول من امس توصية لجنة الإشراف برفع تعليق اللجنة الأولمبية الدولية بالكامل وعلى الفور.

وبالطبع فإن إعلان اللجنة الأولمبية الدولية رفع الإيقاف الرياضي فورا وكليا عن الرياضة الكويتية المفروض منذ عام 2015 يأتي استنادا إلى نجاح خريطة الطريق وتطبيقها بشكل كامل وآخرها انتخاب مجلس إدارة جديد للجنة الأولمبية الكويتية.

ويكلل القرار جهودا كويتية مخلصة من الجميع بتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية وغيرها من الجهات المعنية ويقف خلف كل ذلك دعم غير محدود من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أثمر في المجمل تحقيق الغاية المرجوة برفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية.أما التحديات التي مرت بها الرياضة الكويتية حتى رفع الغمة عنها اول من امس فبدأت عام 2015 بإعلان اللجنة الأولمبية الدولية إيقاف الرياضة الكويتية مشترطة «تغييرات ينبغي إدخالها على قانون الرياضة في الكويت بما من شأنه القيام بالأنشطة والوفاء بالالتزامات الدولية بشكل مستقل».

وحينها أكدت الحكومة على لسان وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب السابق الشيخ سلمان الحمود أنها لم تتدخل في الرياضة الكويتية إلا «في دعم الأندية والاتحادات الرياضية بمليارات الدنانير طوال مسيرتها ومنذ نشأت الرياضة في الكويت» وأنه «ليس هناك أي مصلحة لتدخل الحكومة بالرياضة الكويتية لأن الرياضة ليست مرتبطة باتحاد بل بالشباب الرياضي «إذ نصت المادة العاشرة في الدستور الكويتي على رعاية النشء».

وواكبت الكويت تطبيق خريطة الطريق وتنفيذ بنودها بما يحترم قوانين ودستور البلاد إذ تم إقرار مشروع قانون بتعديل قانون الرياضة ثم جاءت خطوة إيجابية من اللجنة الأولمبية الدولية في أغسطس 2018 بقرار مكتبها التنفيذي رفع الإيقاف مؤقتا عن الرياضة الكويتية لحين استكمال خريطة الطريق المتفق عليها بين الطرفين.

وكلل ذلك الاجتماعات المثمرة مع اللجنة الأولمبية الدولية وتفهمهم المنصفين فيها لاحترام الدستور الكويتي وقوانين الدولة وتوفير الاستقرار للحركة الرياضية في الكويت.ووصولا إلى يناير الماضي وعقب اجتماع اللجنة السداسية في لوزان فقد أشادت اللجنة الأولمبية الدولية على لسان نائب المدير العام ومسؤول العلاقات الدولية فيها بيرو ميرو بإنجاز الكويت أولى خطوات خريطة الطريق باقامة انتخابات الأندية الشاملة والمتخصصة وفقا لإرادة الجمعيات العمومية.

وكللت الخطوات الكويتية بالوفاء بحميع الالتزامات من خلال خريطة الطريق المتفق عليها وانتخاب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية الأسبوع الماضي وقبلها مجالس إدارت الأندية والاتحادات.

ولابد من الاشارة الى الدور المهم والبارز للسلطتين التشريعية والتنفيذية اللتين لم تتوانيا لحظة في تنفيذ وترجمة النطق السامي لسمو أمير البلاد والذي خاطب فيه الشباب الكويتي قائلا: «أوعدكم بأني سأكون دائما الداعم والمساند».

