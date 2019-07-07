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دعا رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح أبناء الكويت الرياضيين للعمل والعطاء بجد وإخلاص لوضع الرياضة الكويتية على خريطة العالم الرياضية وتحقيق إنجازات تسجل باسم الكويت في المحافل القارية والدولية «لأن ذلك الهدف الأسمى الذي نسعى إليه جميعا». ورفع الشيخ فهد في بيان صحافي اول من امس باسمه ونيابة عن مجلس الإدارة والعاملين باللجنة وجميع منتسبي الحركة الرياضية في الكويت أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء والأسرة الرياضية والشعب الكويتي بمناسبة إعلان اللجنة الأولمبية الدولية الرفع الفوري والكلي للايقاف عن الرياضة الكويتية.

وأكد أن جميع منتسبي الحركة الرياضية في الكويت يغتنمون هذه المناسبة لتجديد العهد والولاء لسمو أمير البلاد وسمو ولي العهد الأمين متضرعين للمولى عز وجل أن يعيد على سموه جميع المناسبات السعيدة بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ الكويت قيادة وشعبا وأن تبقى دائما بلد الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

وقال إن هذه المناسبة «غالية على قلوبنا جميعا نستلهم منها العبر والدروس من أجل العمل لغد أفضل والتطلع نحو المستقبل بروح التفاؤل والأمل وتضافر الجهود وتوحيد المواقف لبناء كويتنا العزيزة».وشدد على أن «توجيهات صاحب السمو أمير البلاد تمثل نبراسا يضيء لنا الطريق للنهوض بالعمل الرياضي للوصول إلى ما نصبو إليه من رفعة ورقي لهذا الوطن الغالي علينا جميعا في ظل الرعاية الكريمة لصاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه».وتوجه بالشكر لجميع من عمل وأسهم في رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية مشيدا بما قدمه مجلس الوزراء ومجلس الأمة والهيئة العامة للرياضة والاتحادات والأندية الرياضية ووسائل الإعلام من دعم كبير في هذا الشأن كان له بالغ الاثر فى قرار رفع الإيقاف.

كما توجه الشيخ فهد بالشكر للجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوى على التوجيه والإرشاد والمساهمة فى إيجاد حلول لأزمة الإيقاف الرياضي.

