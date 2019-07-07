محلية

توجه محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد بالتهنئة للكويت قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا وللاسرة الرياضية كافة، معرباً عن الثناء العطر لكل من ساهم في هذا الانجاز الكبير، آملاً وبمناسبة صدور قرار اللجنة الأولمبية الدولية برفع الإيقاف النهائي عن النشاط الرياضي الكويتي، عودة رياضتنا ورياضيينا إلى سابق مجدهم ومكانتهم البارزة، وأن يعود علم الكويت ليرفرف عالياً خفاقاً في مختلف المحافل الرياضة حول العالم، مهيباً بتهيئة مختلف الامكانيات والأجواء للقائمين على شؤون الرياضة وممارسيها وتمكينهم من تحقيق هذه الغاية النبيلة، مؤكداً القناعة التامة باقتدارهم على تحقيق الآمال والطموحات التي يعقدها عليهم الوطن والمواطن، بما يمتلكون من عزم وإخلاص، وفي ظل الاهتمام الكبير والرعاية اللامحدودة التي أولاها ويوليها للرياضة والرياضيين صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء.

