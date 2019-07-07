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تقدم رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة الطاولة علي الدبوس بالتهنئة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد بمناسبة رفع الايقاف نهائيا عن الرياضة الكويتية من قبل اللجنة الاولمبية الدولية، كما بارك بهذه المناسبة لسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وللحكومة الرشيدة ولرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأعضاء البرلمان والهيئة العامة للرياضة ممثلة بالمدير العام د. حمود فليطح ونائبه د. صقر الملا وجميع الشباب الرياضي.

وقال الدبوس: «لله الحمد والمنة فقد زالت الغمة عن الرياضة بفضل التوجيهات والرؤية السامية وبتضافر الجهود وبوحدة الكلمة للقيادات الرياضية في الأندية والاتحادات ومن خلفهم شبابنا المعطاء دوما، لتبدأ صفحة جديدة مشرقة بقيادة شابة للجنة الأولمبية الكويتية برئاسة الشيخ فهد ناصر الصباح، آملين الاستفادة من الدرس القاسي، وأن تشهد المرحلة المقبلة إنجازات كبيرة في مختلف المجالات الرياضية تكشف معها المعدن الحقيقي للشباب الكويتي وقدرته على ارتقاء منصات التتويج في جميع الميادين الإقليمية والقارية والدولية، وتتوافق مع الرؤية الشبابية الطموحة للجنة الأولمبية، وطالب الدبوس الجميع بالعمل الجاد والمدروس للنهوض بالرياضة الكويتية، مشددا على ضرورة العمل بقلب رجل واحد من أجل مستقبل أفضل للرياضة الكويتية.

