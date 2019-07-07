محلية

وجه رئيس اتحاد كرة اليد ناصر صالح، اسمى معاني الشكر والامتنان والتقدير لسمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين ، على اهتمامهما الكبير بالرياضة وبالشباب الكويتي وحرصهما على رفع الإيقاف الجائر عن الرياضة الكويتية. وقال صالح: «سمو الأمير ومنذ بداية الأزمة حرص على دعم أبناء الكويت الرياضيين وعلى ان يعاودوا مشاركاتهم الخارجية وطالب الحكومة ومجلس الأمة بالعمل معاً لحل هذه الأزمة وان لا يحرم أبناءنا من ممارسة الرياضة ومن المشاركات الخارجية، فكان له الفضل في رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية». كما شكر رئيس اتحاد كرة اليد كل من ساهم في حل الأزمة إلى الأبد وخص بالذكر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء جابر المبارك والهيئة العامة للرياضة وعلى رأسها د. حمود فليطح ونائبه لشؤون الرياضة د. صقر ، وكل من ساهم بهذا الأمر من أندية واتحادات ووسائل الإعلام.

وطالب، ببدء العمل الجاد من اجل النهوض بالرياضة الكويتية وبناء المنتخبات الوطنية من جديد وعلى أسس متطورة خاصة وان الرياضة العالمية شهدت في السنوات الأخيرة طفرة كبيرة خاصة في الجانب التدريبي. وتابع: «الرياضة الكويتية تملك الكثير من المواهب والخامات الطيبة التي تحتاج إلى الإعداد المناسب والسليم، حتى تقدم أفضل ما لديها في البطولات الخارجية وتمثل الكويت بالصورة التي تليق بها وبرياضتها التي عرف عن لاعبيها القوة والعطاء والإخلاص لشعار الدولة». وبين ان مجلس إدارة الاتحاد ، حرص منذ اليوم الأول الذي تولى فيه الإدارة بعد الانتخابات الأخيرة، على تنظيم العمل وتطويره والنهوض باللعبة حتى تعود لسابق عهدها، مشيرا إلى ان هذا الأمر يحتاج إلى تعاون وتكاتف الجميع خاصة من الأندية المشاركة في اللعبة والتي ستكون لها بصمة كبيرة في النهوض بكرة اليد.

