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تلقى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رسالة تهنئة من أخيه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة رفع الإيقاف نهائيا عن الرياضة الكويتية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، هذا نصها: «حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير البلاد المفدى .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، يسرني أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم وأبناء شعبنا الوفي أسمى التهاني وأزكى التبريكات بمناسبة رفع الإيقاف نهائيا عن الرياضة الكويتية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.وبهذه المناسبة السارة على قلب كل كويتي يطيب لي أن أعرب لسموكم عن بالغ اعتزازنا بالجهود الدؤوبة والمتميزة التي تبذلونها سموكم الكريم لأجل تأكيد مكانة الكويت في جميع المحافل الدولية داعيا الله سبحانه وتعالى أن يديم على سموكم موفور الصحة والعافية وأن يحفظ كويتنا الحبيبة واحة للخير والأمان ويهيئ لها المزيد من الرفعة والتقدم والازدهار وأن تظل رايتها عالية خفاقة بالعز والرفعة في ظلكم حفظكم الله وأبقاكم راعيا لمسيرتنا ونهضتنا وقائدا للعمل الإنساني.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

هذا وقد بعث سمو أمير البلاد برسالة شكر جوابية لأخيه سمو ولي العهد أعرب فيها صاحب السمو عن خالص شكره على ما عبر عنه أخوه سمو ولي العهد من خالص التهاني وطيب المشاعر بهذه المناسبة السعيدة التي أدخلت السرور والفرحة في نفوس الجميع مشيدا سموه بالجهود الدؤوبة والمقدرة التي بذلتها السلطتان التشريعية والتنفيذية ووزارة الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للرياضة والتي توجت برفع الإيقاف النهائي والدائم عن الرياضة الكويتية متطلعا سموه إلى أن يسهم ذلك في استعادة الكويت مكانتها المعهودة والمتميزة في مجال الرياضة وأن يشكل ذلك حافزا للرياضيين لتحقيق المزيد من البطولات الرياضية الاقليمية والدولية سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لكل ما فيه خدمة الوطن العزيز ورفع رايته في مختلف المحافل الاقليمية والدولية ويحقق للوطن العزيز كل ما ينشده من نمو وازدهار وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.

من جانب آخر، تلقى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برقية تهنئة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أعرب فيها عن خالص تهنئته وتهاني أعضاء مجلس الأمة بمناسبة رفع الإيقاف النهائي والدائم عن الرياضة الكويتية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.

هذا وقد بعث صاحب السمو برسالة شكر جوابية لرئيس مجلس الأمة ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه رئيس المجلس واخوانه الأعضاء من تهاني وتمنيات صادقة بهذه المناسبة السعيدة مشيدا سموه بكل الجهود الدؤوبة التي بذلتها السلطتان التشريعية والتنفيذية وأعضاء لجنة الشباب والرياضة البرلمانية والمسؤولين في وزارة الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للرياضة والتي أسفرت عن رفع الإيقاف النهائي والدائم عن الرياضة الكويتية متمنيا سموه أن يسفر هذا الإنجاز في الارتقاء بالرياضة الكويتية واستعادة مكانتها المرموقة وتحقيق مختلف البطولات الرياضية في المنافسات الاقليمية والدولية ورفع راية الكويت في المحافل الرياضية على المستويين الاقليمي والدولي وأن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز وتحقيق تطلعاته المنشودة وأن يديم على الجميع موفور الصحة والعافية.

وكان الغانم عبر في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» عن خالص الشكر والتقدير لكل من عمل على تحقيق «رفع الايقاف» نهائيا عن الرياضة الكويتية وعلى رأسهم سمو أمير البلاد.

وقال الغانم في تغريدته: «ألف مبروك لكل كويتي وكويتية وللرياضيين بصفة خاصة رفع الإيقاف الرياضي عن الكويت نهائيا وألف شكر لكل من عمل على تحقيق هذا الهدف وعلى رأسهم سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه».

بدوره، أشاد سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بقرار اللجنة الأولمبية الدولية برفع الإيقاف النهائي عن النشاط الرياضي الكويتي لتعود بذلك الكويت الى المحافل الأولمبية وتمكين الشباب الكويتي من المشاركة ورفع علم الكويت عاليا خفاقا في البطولات.

ونقل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عن سمو الشيخ جابر المبارك تثمينه لدور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في دعم الجهود الحكومية والنيابية وتوجيهاته السامية لطي هذا الملف وإغلاقه للأبد.

وأشار الصالح إلى أن سمو رئيس الوزراء أكد على قيام الحكومة بتقديم كل الدعم للشباب الكويتي وتسخير كل الإمكانيات للنهوض في المستوى الرياضي.

بدوره توجه الوزير الصالح بالشكر الى أعضاء مجلس الأمة وفي مقدمتهم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وتعاونهم الكامل لتنفيذ خارطة الإصلاح الرياضي ما ترتب عليه رفع الإيقاف الرياضي الأولمبي والدولي.

وشدد على أن المساعي المحلية وتكاتف الجهود نجحت في حل الخلافات وتقريب وجهات النظر مع المنظمات الرياضية الدولية وايصال وجهة النظر الكويتية الصحيحة.

