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أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان ان قرار اللجنة الأولمبية الدولية برفع الإيقاف الرياضي عن الكويت نهائياً والذي صدر اول من امس، وهو نتيجة طبيعية للخطوات الجادة والبناءة التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع مجلس الأمة في سبيل حل هذا الموضوع نهائياً واعادة الكويت الى خارطة الرياضة العالمية.

ولعب الروضان دورا كبيراً في حل مشكلة الايقاف فترة توليه وزارة الشباب ورئاسة مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة، وكانت له تحركات مشهودة في هذا الملف.

وقال الروضان: «الحمد لله ما ختم جهد ولا تم سعي ولا اكتمل حلم إلا بفضله.. العمل الذي بذل في سبيل رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية كبير ولا تختصره الكلمات، تجاوزنا به كافة العقبات التي تعترض طريق الرياضة الكويتية».

وتابع قائلاً: «أبارك للكويت والشباب الرياضي صدور قرار اللجنة الأولمبية الدولية برفع الإيقاف الرياضي عن الكويت نهائياً، وهو نتيجة طبيعية للخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن وأولها إقرار قانون الرياضة هذه النتيجة التي عمل عليها نخبة من شباب الكويت المخلص خلال تولينا ملف رفع الإيقاف الرياضي واكمل المشوار أخي وزميلي محمد الجبري بالتعاون مجلس الأمة، اللجنة الأولمبية الدولية والشباب الرياضي والدول الشقيقة وكل الجهات ذات العلاقة، والذي انتهى بوضع خارطة طريق واضحة المعالم، تنتهي برفع الإيقاف بشكل نهائي وهو ما تم اليوم». وأضاف: «شكرا لسيدي صاحب السمو أمير البلاد ولسمو رئيس مجلس الوزراء ولرئيس وأعضاء مجلس الأمة على الدعم الذي تلقيناه منذ البداية، وشكراً لكل من اسهم في إغلاق هذا الملف فرحة اليوم لن تقف عند رفع الإيقاف بل ستمتد إلى اليوم الذي تعود فيه الكويت إلى المقدمة كما كانت دائمًا».

