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رفع وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بمناسبة رفع الإيقاف النهائي والدائم عن الرياضة الكويتية.

كما بارك الوزير الجبري في بيان صحافي اول من امس لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رفع الإيقاف النهائي عن الرياضة الكويتية الذي سيعيد الكويت إلى مكانتها الطبيعية على خريطة الرياضة العالمية. وقال إن الإيقاف الرياضي تم رفعه بناء على قرار المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية والصادر صباح يوم الجمعة بعدما أوفت الكويت بجميع الالتزامات من خلال خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها بين جميع الأطراف والتي كللت بانتخاب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية ومن قبلها مجالس إدارت الأندية والاتحادات. وذكر أن السلطتين التشريعية والتنفيذية لم تتوانيا لحظة في تنفيذ وترجمة النطق السامي لصاحب السمو والذي خاطب فيه الشباب الكويتي قائلا: «أوعدكم بأني سأكون دائما الداعم والمساند». وتابع الجبري : «وهذا ما جعلنا نعمل من أجل رفع الإيقاف الدولي عن الرياضة الكويتية وتقديم الدعم المتواصل للشباب الرياضي انسجاما وتوافقا مع النطق السامي». وأثنى على الدور الكبير الذي قام به رئيس مجلس الأمة والنواب وأعضاء لجنة الشباب والرياضة البرلمانية والحكومة الكويتية ممثلة في وزارة الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للرياضة والوزارات المعنية والفريق المفاوض برئاسة المدير العام لهيئة الرياضة د. حمود فليطح ونائبه د. صقر الملا والمحامي صالح القحطاني في الوصول إلى اتفاق مع المنظمات الدولية لايجاد صيغة توافقية بين القوانين والأنظمة المحلية الكويتية واللوائح والمواثيق الدولية حتى تمكن من الحصول على جميع الضمانات التي من خلالها صدر قرار رفع الإيقاف الدائم عن الرياضة الكويتية بعد سنوات عجاف من الإيقاف أضرت بجميع عناصر الرياضة الكويتية. كما بارك الوزير الجبري للشعب الكويتي عموما والشباب الرياضي خصوصا رفع الإيقاف الدائم عن الرياضة وعودة جميع المنتخبات والأندية واللاعبين إلى المشاركات الدولية تحت العلم الكويتي وعودة المنتخبات الكويتية لمكانتها بمنصات التتويج في جميع المحافل الرياضية الدولية والقارية والإقليمية. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد نهضة جديدة للرياضة الكويتية من خلال التعاون والتكاتف بين الجميع يدا بيد لخدمة الشباب الرياضي ودعم جميع المنتخبات والأندية الرياضية.

