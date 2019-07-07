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هنأ عادل عطا الله مدير قناة «كويت سبورت» القيادة السياسية وجميع الرياضيين والشعب الكويتي كافة برفع الايقاف الخارجي بشكل نهائي والى غير رجعة عن الكويت بصدور كتاب بذلك من اللجنة الاولمبية الدولية اول من امس، مشيرا الى ان قناة كويت سبورت حرصت على تغطية الحدث بالشكل المناسب من خلال تخصيص يوم مفتوح بدأ في الرابعة عصرا وامتد الى منتصف الليل.

واضاف انه على الرغم من ضيق الوقت للتجهيز لهذا الحدث الا ان ما تضمه القناة من كفاءات وكوادر محترفة احدث الفارق وانعكس ذلك من خلال ما تم تقديمه عبر «كويت سبورت» ولاقى اشادة واستحسان الجميع. كما اكد عطا الله استمرار متابعة القناة بشكل مستمر لتبعات رفع الايقاف وذلك باستمرار تغطية كافة الالعاب والمشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية داخل وخارج الكويت. وكانت «كويت سبورت» دشنت اول من امس يوما مفتوحا لمتابعيها تم خلاله استعراض كافة خطوات رفع الايقاف وجميع ردود الافعال التي صاحبت الحدث بالاضافة الى استضافة رؤساء ومسؤولي الاتحادات الرياضية واعداد التقارير المصورة واجراء المداخلات الهاتفية مع المسؤولين واللاعبين والرياضيين من جميع الالعاب. وترأس فريق الاعداد حمد الديحاني مراقب البرامج في القناة والذي ضم المعدين عبدالمحسن الأيوبي ومحمد جمال وأحمد الكوح فضلا عن معدي برنامج بين الشوطين وتناوب على الاخراج طلال البرجس وحسين قمبر وفيصل الشوفان.

