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شدد رئيس اتحاد رفع الاثقال طلال الجسار على ضرورة الوقوف صفاً واحداً خلف القيادة الرياضة الحالية متمثلة في رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح ، داعياً الجميع لنبذ الخلافات والعمل بجد لتحقيق الآمال والطموحات للشباب الكويتي في جميع الانشطة الرياضية بمختلف انواعها. وأضاف الجسار في بيان صحافي أن إختيار الشيخ فهد ناصر الصباح رئيساً للجنة الاولمبية وعلى رأس الهرم الرياضي في الكويت يمثل فخراً لكل الرياضين والشعب الكويتي ،معرباً عن شكره للقيادة السياسية على دعم الشباب والرياضة. وأوضح أنه ولأول مرة يصبح هناك مزيج بين الشباب والخبرة في قيادة الدفة الرياضية في الكويت، مشيرا الى أن الشباب يتمثل في شخص رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح والخبرة في أمين السر حسين المسلم ، مؤكداً أن وجودهما في اللجنة سيكون داعماً قوياً للرياضة والرياضيين . وأعرب الجسار عن شكره لكل من سعى لرفع الإيقاف الظالم عن الرياضة الكويتية، مشيداً بجهود الجميع لدفع مسيرة الكويت الرياضية وعودة الكويت الى المنصات الدولية مرة أخرى . وشدد على ضرورة التكاتف للحاق بركب الدول المتقدمة، لا سيما بعد فترة الإيقاف التي اثرت سلبا على مسيرة الرياضة في الكويت، مؤكدًاً انه عقب اليوم الأول لرفع الإيقاف رسمياً عن الرياضة في الكويت بدأ العمل الجاد والدؤوب لرسم خطة لصناعة النجوم وتأهيل اللاعبين في كافة المنتخبات والألعاب.

