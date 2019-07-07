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الأستاذ عبدالحميد أحمد عطية الأثري، واحد من التربويين المعروفين، عمل فترة في سلك التعليم، ثم انتقل إلى ديوان وزارة التربية، فعمل في مجال الإدارة التربوية، وهو أحد أبناء الشيخ الفاضل أحمد عطية الأثري الذي كان - رحمه الله - من علماء الدين الكويتيين البارزين، وكان قاضياً لفترة من الزمن، وواعظاً، ومدرساً لعلوم الدين الحنيف تلقى عنه عدد من أبناء الكويت دروساً كثيرة ومفيدة، ولذا فإنه لا عجب أن يكون ولده عبدالحميد الذي نتحدث عنه واحداً من أهل الكويت الذين خدموها في حقل التعليم فكان أن وجدناه نشطاً مجدِّداً عالي الهمّة سواء أكان ذلك في المدارس أو في ديوان الوزارة.

ولد في الكويت سنة 1930م، وعاش في كنف والده الذي وجهه إلى الدراسة فور أن وصل إلى السن الملائم لها.

ولقد بدأ دراسته في مدرسة أهلية صاحبها يُدعى ملا جاسم، ثم في مدرسة أهلية أخرى صاحبها الملا ناصر المسفر، وبعد فترة من الدراسة واكتساب المعرفة بالقرآن الكريم والقراءة والكتابة والحساب؛، التحق بالمدرسة القبلية ثم المدرسة المباركية، التي أتم دراسته فيها سنة 1945م، وقد نال في هذه الفترة تعليماً جيداً وألمَّ بالعلوم المقررة، وقرأ القرآن الكريم كاملاً، ودرس ضمن دروس المدرسة المباركية: التاريخ والجغرافيا والفقه والنحو وغير ذلك من الدروس التي كانت مقررة آنذاك، وقد كان لإلمامه بتلك الدروس أثره في تكوينه العلمي والثقافي، وعندما عمل في سلك التدريس (مدرساً) فيما بعد كان حريصاً على التزود بالمعرفة في كل ما يفيد مهنة التعليم، فقد كان يحضر الندوات التي تقام بهذا الخصوص، ويشترك في الدورات التدريبية التي تعقد للمدرسين مما زاده تمكناً في أعماله التربوية، ونذكر من تلك الدورات ما يلي:

- الدورة التنشيطية للمعلمين في سنة 1949م.

- الدورة التربوية التي عقدت في الجامعة الأمريكية في بيروت سنة 1951م.

أما ما يتعلق بعمله فإنه:

- صار مدرساً في مدرسة المثنى، وبقي بها حتى بداية السنة الدراسية 1960م - 1961م، وقد كنت عندما بدأ عمله هذا تلميذاً في فترة من الفترات خلال هذه المدة بالمدرسة ذاتها، ولكنني للأسف الشديد لم أكن أتذكر إلا المدرسين الذين يقدمون دروسهم للصف الذي كنت أشغله، وكان آخر صف في المرحلة التي كانت تسمّى الروضة هو الصف الثالث وَهُوَ جزء من المرحلة الابتدائية حالياً.

- ومنذ بداية سنة 1961م رُقِّي إلى منصب الوكيل في مدرسة الخليل بن أحمد المشتركة للبنين في منطقة كيفان، ثم صار ناظراً لها بالوكالة إلى نهاية السنة الدراسية 1961م - 1962م، وفي بداية السنة الدراسية 1963م - 1964م صار ناظراً لمدرسة سيف الدولة الابتدائية القائمة في منطقة القادسية، وبقي فيها لمدة سنتين دراسيتين.

وبعد هذه الخبرة الطويلة التي حصل عليها في عمله بسلك التعليم منذ سنة 1947م حتى سنة 1964م رأت وزارة التربية أن تستفيد منه في عمل آخر، ولكنه عمل تربوي مهم، فنقل مراقباً لشؤون الطلبة، بالوزارة في سنة 1966م وكانت الوزارة قد طوّرت ما يتعلق بشؤون الطلبة، حيث أنشأت إدارة شاملة لأعمال الامتحانات وشؤون الطلبة، وكانت في حاجةٍ إلى من يشغل الجزء الخاص بشؤون الطلبة فوجدت ضالتها في الأستاذ عبدالحميد عطية الذي عرف بجده وإخلاصه في أعماله السابقة، فقام في عمله الجديد هذا بما هو من المفروض به أن يقوم به بناء على ما كان يقوم به سابقاً. وقد نال رضا رؤسائه، ورضا أولياء أمور الطلاب والطالبات لأنه كان بسيطاً يحل كافة المشكلات الطارئة بحسن نظره، وباعتباره مُعْتَمِداً على خبرته الطويلة السابقة.

ولقد كان طيلة عمله في التدريس مهتماً بأداء واجبه تجاه المجتمع، وبخاصة ما له علاقة بالتعليم، لذا فقد كانت له أعمال إضافية يقوم بها فيشعر بأنه يؤدي واجبه كاملاً في التخصص الذي ارتضاه فهو يقوم بالتدريس وهو يقوم بأداء أعمال لها علاقة به، ومن ذلك:

- كان مهتماً بالعمل في نشاط المدارس في فترة الصيف ضمن ما يسمى: الأندية الصيفية، فكان مشاركاً في أنشطتها الثقافية، ومشرفاً على بعضها.

- اشترك مع عدد من زملائه في تأسيس جمعية المعلمين الكويتية، وأسهم في وضع قانونها الأساسي، وكان عضواً في مجلس إدارتها الثالث في سنة 1964م، وكان عضواً في مجلسها الرابع، بالإضافة إلى أمانة السر بها في سنتي 1965م و1966م، وكان له نشاط واضح في هذه الجمعية، إذ كان مشاركاً في وضع برامجها الثقافية، وكافة أنشطتها المقررة.

توفي رحمه الله في سنة 2018م.

