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اتُهم ديك أمام محكمة روشفور في جزيرة أوليرون السياحية جنوب غرب فرنسا، الخميس الماضي بالتسبب بـ«إزعاج صوتي»، على خلفية شكوى من الجيران بسبب صياحه في ساعات مبكرة جداً كل يوم.

هذا الديك، واسمه «موريس»، لم يكن حاضرا في الجلسة التي شاركت فيها صاحبته كورين فيسو. كذلك تغيب الزوجان المتقاعدان صاحبا الدعوى التي ترددت أصداؤها في وسائل إعلام عالمية بينها صحيفة «نيويورك تايمز». ويعيش الديك «المزعج» في سان بيار دوليرون حيث يزعج صياحه المبكر منذ الفجر سكان الجوار. ويقول المحامي فنسان أوبيردو الذي يدافع عن الزوجين المشتكيين، إن المحاكمة «ليست صراعا بين المدينة والريف. هي مشكلة إزعاج صوتي. لو كان الموضوع مرتبطا بديك أو كلب أو أبواق سيارات أو موسيقى، ففي كل الحالات المقصود هو الضجيج».

