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أعلنت مؤسسة الرعاية السكنية اتخاذ الاجراءات القانونية ضد أصحاب القسائم الحكومية المتخلفين عن سداد أثمانها وعدم مراجعتهم بنك الائتمان لتوقيع القرض الاسكاني.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المؤسسة ابراهيم الناشي في بيان صحافي امس أن المؤسسة دعت منذ شهرين أصحاب القسائم الحكومية لتوقيع عقد قرض البناء وسداد ثمن القسائم وفقا للقوانين واللوائح.

وأضاف أن المؤسسة في اطار تدقيقها على التوزيعات الاسكانية السابقة والطلبات القائمة وفي اطار حفاظها على المال العام وجدت أن عددا من أصحاب القسائم السكنية المسلمة لهم تجاوز عشر سنوات دون استكمال الإجراءات مع بنك الائتمان وتسديد مبلغ القرض إلى حساب المؤسسة. وأشار إلى أن تلك القسائم لا تزال أرضا فضاء مؤكدا حرص المؤسسة على مباشرة أصحاب القسائم الحكومية بناءها حال استلامها لتوفير الرعاية السكنية لجميع الأسر.

