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الوفيات


أحمد قربان حجي محمد 91 عاما، شيع، الرجال: حسينية الكوت، الرميثية، مقابل دوار الجوازات، ت: 66604141، النساء: الرميثية، ق 7، شارع حسن البنا، م 1، ملحوظة: عزاء النساء عصرا فقط.
عبدالرحمن عبدالله محمد هادي العوضي 83 عاما، التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: القادسية، ق 9، ش 90، م 40، ت: 99621166، 99010678، النساء: ضاحية عبدالله السالم، ق 2، شارع بن عباس، م 10، ت: 22549494.
سارة عبدالمحسن علي محمد الصالح، أرملة احمد علي الناصر 70 عاما، شيعت، الرجال: الحسينية الكاظمية، البكاي، الشعب، ق 6، ش 68، م1، ت: 97613312، النساء: السالمية، ق 12، شارع ابوذر الغفاري، ج 15، م 11 من العصر الى المغرب.
منيرة عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد 84 عاما، التشييع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: ديوان الراشد، العديلية، ق 1، شارع عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد، ت: 24822287، النساء: الخالدية، ق 1، شارع طرابلس، م 36.
رياض عبدالحميد عيسى الصائغ 60 عاما، شيع، الرجال: الدسمة، مسجد النقي، ت: 97763313، النساء: العدان، ق 3، ش 25، م 8، ت: 25425410.
عبدالكريم مطلق دليل المطيري 87 عاما، التشييع بعد صلاة عصر اليوم، مبارك الكبير، ق 1، ش 20، م 22، ت: 55988884.
عثمان مبارك الحمد السعيد العيار 71 عاما، التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: الخالدية، ق 3، ش 33، م 1، ت: 60484446، النساء: قرطبة، ق 1، ش 1، ج 3، م 10.
إنا لله وإنا إليه راجعون


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