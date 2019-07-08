اقتصاد مصر

أكد رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي أن الحكومة تستهدف معدل نمو 6 في المئة بالاقتصاد المصري خلال العام المقبل.

موضحاً أن الجنيه المصري أصبح الآن قادرا على مواجهة الدولار وأن ما شهدته مصر وما حدث خلال الخمس سنوات الماضية هو أمر عظيم من بنية تحتية وطرق جديدة ومحطات كهرباء وغيرها من المشروعات القومية.

جاء ذلك خلال مشاركته في مائدة مستديرة لكبار مسؤولي الشركات الألمانية على هامش زيارته لبرلين للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العربي الألماني، مضيفاً أنه درس في ألمانيا لمدة عامين لذلك فهو يعرف جيداً طابع الشعب الألماني والتزامهم الكبير.

وأضاف أن أحد أهداف الحكومة المصرية هو العمل على إزالة العوائق أمام المستثمرين. وشهد «مدبولي» توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مرسيدس حول استئناف أعمالها في مصر، وفتح خط إنتاج جديد لموديلات GL ، وأعرب مسؤولو مرسيدس عن سعادتهم باستئناف عمل شركة مرسيدس في مصر،وتوسيع خطوط إنتاج الشركة لتضم طرازات جديدة، مشيدين بما حققته مصر على مدار الأعوام الماضية من نجاح اقتصادي ملموس، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أسهم في تحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر.

وأكد مدبولي أن الرئيس السيسي كان له الدور الحاسم في عودة شركة مرسيدس لمصر، وتوسيع خطوط إنتاجها، بعدما وجه بعد لقاء قيادات الشركة العام الماضي بحل جميع المشكلات التي واجهت الشركة منذ عدة أعوام، وهو ما أسهم في اتخاذ شركة مرسيدس قرار استئناف عملها في مصر.

وقال مدبولي: إن مذكرة التفاهم مع شركة مرسيدس لا تتعلق فقط باستئناف نشاط الشركة، وإنما تتعدى ذلك لكونها تمثل اتفاق شراكة مستقبلية مع الشركة، خاصة أن مرسيدس تعتزم إنشاء مركز هندسي عالمي للشركة في مصر، بالإضافة إلى التعاون مع مصر في مجال وسائل النقل الجماعي الذكي.

وقال انه تم توقيع اتفاقية تعاون مع شركة مرسيدس بينز، لتجميع وتصنيع السيارات ومنظومة النقل الذكي باستخدام الكهرباء.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تسير بخطى قوية لجذب الاستثمارات وتشجيع الصناعة، موضحا أن رؤساء شركة كلا من بوش ومرسيدس أكدوا حرصهم على التعاون مع الجامعات المصرية.

وأشار مسؤولو شركة «سيمنز» إلى أنهم سوف يفتتحون في يوليو القادم مركز التدريب وبناء القدرات الخاص بالشركة في العين السخنة، والذي يستهدف تدريب نحو 5500 شخص على مدار السنوات الأربع القادمة.

فيما شهد «مدبولي» أيضاً مراسم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع شركة بوش في مدينة العاشر من رمضان بمصر ، ووقع مذكرة التفاهم عن مصر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

