اقتصاد مصر

وقعت محافظة الوادي الجديد عقد شراكة مع جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية لإنشاء منطقة تجارية لوجيستية على مساحة 100 فدان بمنطقة نقطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الداخلة الخارجة باستثمارات تقديرية تبلغ حوالي 2.5 مليار جنيه، يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وتوصيلها لهم من خلال أسواق مركزية منظمة ومتنوعة في مختلف المجالات ، وكذلك توفير فرص عمل لأبناء المحافظة تصل إلى 15 ألف فرصة.

وقال وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد صلاح السيد إن المنطقة اللوجيستية ستكون نقلة غير مسبوقة في دعم الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية على أرض المحافظة حيث تتضمن تنفيذ عدد كبير من المصانع والمجمعات التجارية المتخصصة وكذلك تنفيذ بورصة عالمية للتمور وعدد كبير من ثلاجات التمور والمخازن التجارية والسلعية . وأضاف أن المصانع التي من المقرر إنشائها تتضمن صناعات متكاملة تعتمد على الاستفادة من أشجار النخيل ليس فقط من حيث منتجات التمور وإنما من جميع مكونات شجرة النخيل حيث يتم طرح مشروعات لمصانع تعتمد على إنتاج مستخلصات نقية من نوى البلح وعرجون النخيل لاستخدامها طبيا وهى تجارب تم تطبيقها فعلياً في عدة دول وسيتم تنفيذها في المنطقة اللوجيستية باستثمارات أجنبية وعربية .

وأكد أنه سيتم أيضاً تنفيذ عدد كبير من الثلاجات العملاقة لتخزين الحاصلات الزراعية والمنتجات المصنعة حيث تفتقر المحافظة بصورة كبيرة لتلك الثلاجات التي ستزيد سعتها التخزينية عن 60 طناً بجانب تنفيذ مجمعات خدمية متكاملة وكذلك سيتم اقتراح تنفيذ مراكز تسويقية ومحطات خدمة متكاملة ومجمعات صناعية وتسويقية لدعم الأنشطة التجارية بالمحافظة ومراكز لخدمة المستثمرين وتيسير إجراءات النقل والتخزين والتسويق لمنتجاتهم .

وأوضح أن الرؤية الكاملة لآليات التنفيذ لم تكتمل بعد حيث يجري تلقى عروض استثمارية من دول أجنبية وعربية للاستثمار في المنطقة اللوجيستية بالخارجة والتي ستكون الأكبر من نوعها لما تشتمله من محاور ارتكاز لدعم الأنشطة الزراعية والصناعية والتجارية بالمحافظة وما تتضمنه من مشروعات عملاقة في كل القطاعات التنموية .

ومن جانبه، أكد محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، أنه يجري استكمال تخصيص 200 ألف فدان على مستوى كل المراكز لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي، بزراعة 2 مليون نخلة على مستوى المحافظة، حيث جرى تخصيص حوالي 200 ألف فدان تم توزيعها على المراكز، وتم تخصيص مساحات منها لصالح عدد من المستثمرين للبدء في التنفيذ بمزايا وتسهيلات غير مسبوقة . وأكد تخصيص 70 ألف فدان بزمام المركز وتم الانتهاء من الرفع المساحي للأراضي المخصصة لتنفيذ المبادرة، في مناطق: « قرية القلمون- قرية غرب الموهوب- طريق المطار بمدينة موط» مؤكدا على إنه تم تسليم مساحة 20 ألف فدان لأحد المستثمرين بطريق المطار وقرية القلمون، وتم تسليم 50 ألف فدان أخرى لأحد المستثمرين لاستزراع وزراعة أشجار النخيل.

